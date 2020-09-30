Музей станка презентовал карту индустриальных достопримечательностей Тулы

Музей станка вместе с участниками «Школы индустриального экскурсовода» представил уникальную «Карту индустриальных достопримечательностей Тулы» — путеводитель для самостоятельного прохождения маршрутов, разработанных участниками грантового проекта «Тула сурового стиля».

На протяжении трех месяцев участники интенсива «Школа индустриального экскурсовода» проходили онлайн обучение у профессионала экскурсионного дела, автора образовательного проекта «Москва глазами инженера», Айрата Багаутдинова. Итогом проекта стали пешеходные промышленные экскурсии по Туле.

Директор Музея Станка Евгения Бабакаева:

– Промышленность — это не только заводы, фабрики и станки, это еще и особенная индустриальная культура, окружающая жителей современного города. Тула уже несколько веков является важным промышленным центром страны, и этот факт повлиял как на облик города, так и на мировоззрение горожан. Музей станка знакомит жителей Тулы и туристов с историей промышленности, сохраняет, развивает и активно популяризирует индустриальную культуру Тульской области и всей России. И создание карты — один из этапов нашего взаимодействия с креативными лидерами региона, которые откликнулись на запрос и приняли участие в большом грантовом проекте «Тула сурового стиля.

Путеводители можно получить в Музее станка на 2-м этаже кластера «Октава», обратившись к медиатору музея. Прогулка по Туле с «Картой индустриальных достопримечательностей» позволит увидеть город под необычным углом.

Выпускница «Школы индустриального экскурсовода» Сандра Андрюхина:

– Если говорить про мой маршрут, то я старалась показать туристам не только все бренды Тулы, но и рассказать и об основных заводах, о промышленности, что естественно, ведь наш проект зародился на территории легендарного электроакустического завода «Октава». Я люблю свой город и стараюсь рассказывать о нем просто, от души, так, как рассказываю своим лучшим друзьям.

В создании маршрутов участвовали туляки Сандра Андрюхина, Анастасия Лобас, Евгения Аксенова, Леонид Шмельков, Светлана Шакирова и Юлия Гузанова. Проект реализуется на средства президентского гранта, представленного Фондом президентских грантов.