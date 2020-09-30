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«Не хотел бы жить на улице имени погибшего врача»: туляки обсуждают инициативу переименования улиц

«Не хотел бы жить на улице имени погибшего врача»: туляки обсуждают инициативу переименования улиц

Поддержанная Дмитрием Медведевым инициатива не понравилась 80% опрошенных нами туляков.

На прошлой неделе мы написали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать улицы городов и поселков в России именами врачей, погибших «в борьбе с коронавирусом».

На сегодняшний день в «Список памяти», который постоянно обновляется, входят 13 медиков из Тульской области. 

Мы решили узнать мнение наших читателей по этому поводу и запустили опрос. Почти 80% людей считают инициативу Медведева плохой. И в комментариях приводят аргументы. Подобрали для вас самые интересные.

verum est verum: Тогда надо назвать улицы также именами людей, которых медики залечили вусмерть!

Nonsens: Категорически против, если в честь каждого погибшего,выполняющего свой профессиональный долг, будь то медики, пожарные, милиционеры переименовывать улицы, то улиц не хватит, да и геморроя прибавится, людям живущим на этих улицах, с заменой документов...

Василиса: Господину Медведеву лучше бы подумать, как поддержать население материально. Совсем чеканулись с этим вирусом.

ruol: Мне кажется, достойнее памятник поставить на территории облбольницы. Или мемориальные доски на домах, где они жили.

arevik: Отношусь отрицательно. Героизма не вижу. Они всего лишь выполняли свою работу, давали клятву Гипократа. И вообще так ли опасен этот коронавирус, как его мулюют? И от коронавируса ли на самом деле умерли те врачи.

За державу обидно: А чего новые улицы не назвать в честь нынешних врачей или переименовать новые улицы, к примеру, в Левобережном три Восточных проезда, один можно оставить, а два вполне можно переименовать ...

ВЛАДИМИРОВНА: если в честь одного-двух, то как выбрать из 13, кто достойнее? А в честь всех – улиц не хватит.

 W_J: Цирк продолжается. давайте сделаем еще религию новую, секту борьбы с короновирусом.

PrettyIrina: Ну почему бы не называть улицы позитивно и без привязки к каким-то личностям? Ведь было бы приятней жить на Вишневой улице, или Летней, или Солнечной, или Цветущей...

ЛТП: Устройте из города склеп, придурки. Пусть новострой назовут – «Улица пяти могил», «Кладбище эскулапов». Прекрасные микрорайоны будут – загляденье. И орнамент могильных крестов на домах.

Dron69: Маразм крепчал. 

Владимир Гурин: Я за улицу в честь полуголой медсестрички!).

Tulskiy_Leshiy: Я бы не хотел жить на улице с именем врача погибшего от вируса((( даже мысль неприятна.

 

А вы что думаете по этому поводу? 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:30 0
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