«Не хотел бы жить на улице имени погибшего врача»: туляки обсуждают инициативу переименования улиц
Поддержанная Дмитрием Медведевым инициатива не понравилась 80% опрошенных нами туляков.
На прошлой неделе мы написали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать улицы городов и поселков в России именами врачей, погибших «в борьбе с коронавирусом».
На сегодняшний день в «Список памяти», который постоянно обновляется, входят 13 медиков из Тульской области.
Мы решили узнать мнение наших читателей по этому поводу и запустили опрос. Почти 80% людей считают инициативу Медведева плохой. И в комментариях приводят аргументы. Подобрали для вас самые интересные.
verum est verum: Тогда надо назвать улицы также именами людей, которых медики залечили вусмерть!
Nonsens: Категорически против, если в честь каждого погибшего,выполняющего свой профессиональный долг, будь то медики, пожарные, милиционеры переименовывать улицы, то улиц не хватит, да и геморроя прибавится, людям живущим на этих улицах, с заменой документов...
Василиса: Господину Медведеву лучше бы подумать, как поддержать население материально. Совсем чеканулись с этим вирусом.
ruol: Мне кажется, достойнее памятник поставить на территории облбольницы. Или мемориальные доски на домах, где они жили.
arevik: Отношусь отрицательно. Героизма не вижу. Они всего лишь выполняли свою работу, давали клятву Гипократа. И вообще так ли опасен этот коронавирус, как его мулюют? И от коронавируса ли на самом деле умерли те врачи.
За державу обидно: А чего новые улицы не назвать в честь нынешних врачей или переименовать новые улицы, к примеру, в Левобережном три Восточных проезда, один можно оставить, а два вполне можно переименовать ...
ВЛАДИМИРОВНА: если в честь одного-двух, то как выбрать из 13, кто достойнее? А в честь всех – улиц не хватит.
W_J: Цирк продолжается. давайте сделаем еще религию новую, секту борьбы с короновирусом.
PrettyIrina: Ну почему бы не называть улицы позитивно и без привязки к каким-то личностям? Ведь было бы приятней жить на Вишневой улице, или Летней, или Солнечной, или Цветущей...
ЛТП: Устройте из города склеп, придурки. Пусть новострой назовут – «Улица пяти могил», «Кладбище эскулапов». Прекрасные микрорайоны будут – загляденье. И орнамент могильных крестов на домах.
Dron69: Маразм крепчал.
Владимир Гурин: Я за улицу в честь полуголой медсестрички!).
Tulskiy_Leshiy: Я бы не хотел жить на улице с именем врача погибшего от вируса((( даже мысль неприятна.
А вы что думаете по этому поводу?