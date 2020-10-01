«Сделано в Тульской области» — это товары, которыми гордится регион!

26 сентября в честь 500-летия Тульского кремля в городе прошла первая масштабная ярмарка региональных производителей «Сделано в Тульской области».

Она развернула свои хлебосольные ряды на Крестовоздвиженской площади и ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Мероприятие проходило в рамках одноименной программы поддержки производителей пищевой продукции, инициированной губернатором региона Алексеем Дюминым.

Ярмарка товаров региональных производителей «Сделано в Тульской области» своей организацией представляла собой традиционную русскую ярмарку: с изобилием товаров, радушными предпринимателями, песнями, конкурсами, вкусными дегустациями и ощущением настоящего праздника.

Были и современные дополнения: необычная фотозона в виде двухэтажного пакета с брендом «Сделано в Тульской области» для запоминающихся фотографий, за самые креативные из которых организаторы дарили интересные призы. Туляков развлекал ведущий праздник, который активно проверял знания истории тульской губернии, а за правильные ответы на вопросы викторины у участников отныне есть памятные сувениры с праздника.

Ну и конечно, главное, что концентрировало на себе внимание всех гостей, – это сама ярмарка тульских производителей. Здесь было представлено многообразие продуктов 23 участников программы поддержки тульских производителей «Сделано в Тульской области», подобранных со специальным расчётом на разнообразие ассортимента.

Мясная продукция:

ОАО «Алексинский мясокомбинат»,

Тульский мясокомбинат,

ООО «Агроцентр «Русская нива»;

Хлебобулочная продукция:

Тульский хлебокомбинат,

ИП Кюлян Ашот Хачикович,

Ашот Хачикович, Пекарня «От Иваныча»,

ООО «Пищевик»;

Кондитерские изделия:

ООО «Кондитерская фабрика «Тулячка»,

ООО «ТМ «Медовые традиции»,

ООО «Традиции Белева»,

ООО «Пряничная столица»,

ИП Сигин (Бискотто),

(Бискотто), ИП Полякова Ирина Анатольевна,

Ирина Анатольевна, ООО «Белевская пастила»,

ИП Шехватов Владимир Юрьевич,

Владимир Юрьевич, ООО «Боярские сладости»;

Напитки:

«Бабушкин компот» и прочее от ООО «Леда»;

берёзовый квас и сбитень от ИП Сулеин А. Н.

А также варенье от ООО «ТД «Богучарово-маркет», хлопья быстрого приготовления от ООО «АгроПром» и арахисовая паста от ООО «ПКФ «КРОДО».

Одним из первых на ярмарке побывал председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов. Он прошелся по торговым рядам, продегустировал продукцию и пообщался с каждым предпринимателем о работе, первых результатах участия в программе «Сделано в Тульской области» и ожиданиях от этого проекта.



Также Вячеслав Романов обратился к гостям ярмарки, где подчеркнул важность программы для конечного потребителя и большое внимание к ней со стороны власти региона:

– Губернатор Алексей Дюмин инициировал программу «Сделано в Тульской области», чтобы поддержать наших производителей. Мы уверены в качестве этой продукции. Ее нужно покупать, рекомендовать и получать гастрономическое удовольствие от употребления.

Кроме того, в открытии ярмарки принял участие и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев:



Дмитрий Миляев – Вопрос, как выделить тульских производителей, обсуждался не единожды. Мы все любим и ценим нашу местную продукцию. Это хорошо, когда мы можем сами оценить ее качество. Ярмарка «Сделано в Тульской области» — возможность для производителей познакомить со своей продукцией не только туляков, но и гостей города.



Предприниматели отметили большой интерес покупателей к их продукции- дегустации, которые организовывались на главной сцене, собирали большие очереди и только положительные отзывы, ну, а участники ярмарки «Сделано в Тульской области» завершили рабочий день с пустыми прилавками.

Напомним, что программа «Сделано в Тульской области» стартовала 23 июля 2020 г. по поручению губернатора региона Алексея Дюмина в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Программа реализуется центром «Мой бизнес» Тульской области при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Это уникальная по своему содержанию программа поддержки производителей пищевой продукции, сельскохозяйственных кооперативов и фермеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области.

Участником программы может стать производитель пищевой продукции любого масштаба и ассортимента. Главные требования к участникам являются посильными для добросовестного производителя, готового к увеличению географии распространения своей продукции, а именно:

наличие промышленной упаковки,

актуальность сертификатов на заявленную в программу продукцию,

финансовая и юридическая стабильность организации или ИП.

На сегодняшний день к программе присоединились 63 региональных производителя пищевой продукции. Это крупный, средний и малый бизнес, которые уже получают поддержку в рамках программы. Таким образом, Тульский гарантийный фонд посодействовал получению кредита на пополнение оборотных средств ООО «АгроПром» своим поручительством на сумму 20 млн рублей.

Центр инжиниринга «Мой бизнес» обеспечит участие четырех производителей Тульской области на 29-й Международной продовольственной выставке Peterfood. Тульскую область представят ООО «ПКФ «КРОДО», ООО «ТКФ «Пряничная столица», ООО «Агроцентр «Русская нива», ООО «ПерепелКиНы и Жоевъ».

Также центром инжиниринга зарегистрированы заявления на регистрацию товарных знаков ООО «ПКФ «КРОДО» и ООО «ТПК «Старые Традиции».

Производится разработка проектной документации на модернизацию производственных корпусов компании ООО «Дубенский хлеб».

В стадии подписания находятся договоры о поставке продукции в крупнейшие сети региона нескольких участников программы. Узнать их будет просто по логотипу программы «Сделано в Тульской области» на упаковке. Попробовать продукцию участников можно каждому на еженедельных больших дегустациях на базе гипермаркета «Магнит» по пятницам.