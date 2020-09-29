В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер

В Тульской области зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19. Всего в России новых 8 232 заболевших коронавирусом, из них 2 274 случая (27,6%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Один человек в Тульской области скончался (за весь период – 370 туляков). 42 человека за сутки пополнили списки выздоровевших.

Вот данные в графиках по нашему региону:

А вот какие цифры по всем регионам России: