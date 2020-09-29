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В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер

В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер

Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В Тульской области зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19. Всего в России новых 8 232 заболевших коронавирусом, из них 2 274 случая (27,6%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 
 
Один человек в Тульской области скончался (за весь период – 370 туляков).  42 человека за сутки пополнили списки выздоровевших.
 
Вот данные в графиках по нашему региону:

А вот какие цифры по всем регионам России:

Сюжет: Коронавирус
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