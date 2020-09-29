В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер
Такие данные приводит федеральный оперштаб.
В Тульской области зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19. Всего в России новых 8 232 заболевших коронавирусом, из них 2 274 случая (27,6%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Один человек в Тульской области скончался (за весь период – 370 туляков). 42 человека за сутки пополнили списки выздоровевших.
Вот данные в графиках по нашему региону:
А вот какие цифры по всем регионам России:
сегодня, в 15:34, 3 598 0
сегодня, в 15:29, 4 343 1
вчера, в 11:31, 14 1906 1
вчера, в 10:45, 75 2849 -2
Другие статьи по темам
Событие
Место
Беларусь, кот Владимира Соловьева и 500-летие кремля: в Туле прошел первый полуфинал Оружейной лиги КВН