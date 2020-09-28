Беларусь, кот Владимира Соловьева и 500-летие кремля: в Туле прошел первый полуфинал Оружейной лиги КВН
В этот раз первое место заняли сразу две команды: «Имени Янковского» из Мурманска и «Задняя парта» из Тулы.
27 сентября в ГКЗ прошел полуфинал Оружейной лиги КВН. Из-за действующих коронавирусных ограничений зал не был заполнен полностью, но, как подметил бессменный ведущий лиги Кирилл Давыдов, «просто не все пережили этот День города». Однако активность и поддержка зрителей, а также юмор и хорошая подготовка команд сделали своё дело: временами казалось, что находишься в 30-тысячном «Олимпийском».
За путевку в финал боролись восемь коллективов: «Имени Янковского» (Мурманск-Санкт-Петербург), «Задняя парта» (Тула), «Ещё» (Санкт-Петербург), «Псевдособаки» (Орёл), «На диване» (Тула), «Аривидерчи» (Тула), «Дикие чайки» (Тула), «Красная цена» (Калуга).
Именно в таком порядке и расположились команды в итоговом списке. Интересно, что победителями первого полуфинала стали сразу две, если можно так сказать, команды: «Задняя парта» из Тулы и коллектив, состоящий из одного, но очень харизматичного человека — «Имени Янковского» из Мурманска.
«Имени Янковского».
«Задняя парта».
Третье место заняла команда из культурной и, как выяснилось, достаточно смешной столицы России.
«Ещё».
Также хотелось бы выделить (что мы, собственно, и делаем) коллектив «Псевдособаки» из Орла за нотки постиронии и КВНовский «террор».
«Псевдособаки».
Отметим, что в целом на этом полуфинале было много актуальных, социальных, а самое главное – остроумных шуток.
Следующий полуфинал состоится 4 октября в ГКЗ. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.
немного шуток
«Ещё»:
— Ну ты прям актёр! Прям Ефремов отдыхает!
– Ну я бы не назвал это отдыхом…
— Эдик, уходи!!!
– Я никуда не уйду, у меня белорусские корни.
«На диване»:
— Ребята недавно поженились: «Тимати, Харламов, солист Little Big разводятся, а мы поженились — антихайп».
— Уходить нужно на пике, поэтому мы в КВН навсегда!
«Красная цена»:
— Мы такая команда, которая в ТЦ видит машину и думает: а как она в такую маленькую дверь заехала?
«Аривидерчи»:
— Я прекрасный пловец… я такой плов готовлю, закачаешься!
«Имени Янковского»:
— Я представляю сразу два города… просто я родился в поезде Мурманск — Санкт-Петербург.
— Игорь Сечин играет в «Монополию»: «Ты смотри, всё как в жизни…»
— В целом был хреновый год, лишь одно нам греет сердце — Тульскому кремлю 500!
«Задняя парта»:
— Он оканчивает пед и скоро станет…
– Нищим?
– Нищим?
— Рожающие женщины из Ефремова, не всё, что имеет колёса, стоит везти в скейт-парк!
«Дикие чайки»:
— При виде Вас, Екатерина, у меня земля уходит из-под ног, как недавно на улице Революции…
«Псевдособаки»:
— Кот Владимира Соловьева: «Мрррр, мрррр, мррразь…»
— Перейдём к нормальному юмору — танец!
— Ты медитировал в саду камней!
– Да я не медитировал, я просто пьяный валялся в щебенке…
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