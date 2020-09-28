новости
новости
Регистрация
Беларусь, кот Владимира Соловьева и 500-летие кремля: в Туле прошел первый полуфинал Оружейной лиги КВН

Беларусь, кот Владимира Соловьева и 500-летие кремля: в Туле прошел первый полуфинал Оружейной лиги КВН

В этот раз первое место заняли сразу две команды: «Имени Янковского» из Мурманска и «Задняя парта» из Тулы.

27 сентября в ГКЗ прошел полуфинал Оружейной лиги КВН. Из-за действующих коронавирусных ограничений зал не был заполнен полностью, но, как подметил бессменный ведущий лиги Кирилл Давыдов, «просто не все пережили этот День города». Однако активность и поддержка зрителей, а также юмор и хорошая подготовка команд сделали своё дело: временами казалось, что находишься в 30-тысячном «Олимпийском».
 
 
За путевку в финал боролись восемь коллективов: «Имени Янковского» (Мурманск-Санкт-Петербург), «Задняя парта» (Тула), «Ещё» (Санкт-Петербург), «Псевдособаки» (Орёл), «На диване» (Тула), «Аривидерчи» (Тула), «Дикие чайки» (Тула), «Красная цена» (Калуга).
 
Именно в таком порядке и расположились команды в итоговом списке. Интересно, что победителями первого полуфинала стали сразу две, если можно так сказать, команды: «Задняя парта» из Тулы и коллектив, состоящий из одного, но очень харизматичного человека — «Имени Янковского» из Мурманска.
 
«Имени Янковского».
«Задняя парта».

Третье место заняла команда из культурной и, как выяснилось, достаточно смешной столицы России.

«Ещё».

Также хотелось бы выделить (что мы, собственно, и делаем) коллектив «Псевдособаки» из Орла за нотки постиронии и КВНовский «террор».

«Псевдособаки».

Отметим, что в целом на этом полуфинале было много актуальных, социальных, а самое главное – остроумных шуток.

Следующий полуфинал состоится 4 октября в ГКЗ. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.

немного шуток
«Ещё»:
 
— Ну ты прям актёр! Прям Ефремов отдыхает!
– Ну я бы не назвал это отдыхом…
 
— Эдик, уходи!!!
– Я никуда не уйду, у меня белорусские корни.
 
«На диване»:
 
— Ребята недавно поженились: «Тимати, Харламов, солист Little Big разводятся, а мы поженились — антихайп».
 
Уходить нужно на пике, поэтому мы в КВН навсегда!
 
«Красная цена»:
 
— Мы такая команда, которая в ТЦ видит машину и думает: а как она в такую маленькую дверь заехала?
 
«Аривидерчи»:
 
— Я прекрасный пловец… я такой плов готовлю, закачаешься!
 
«Имени Янковского»:
 
— Я представляю сразу два города… просто я родился в поезде Мурманск — Санкт-Петербург.
 
— Игорь Сечин играет в «Монополию»: «Ты смотри, всё как в жизни…»
 
В целом был хреновый год, лишь одно нам греет сердце — Тульскому кремлю 500!
 
«Задняя парта»:
 
— Он оканчивает пед и скоро станет…
– Нищим?
 
— Рожающие женщины из Ефремова, не всё, что имеет колёса, стоит везти в скейт-парк!
 
«Дикие чайки»:
 
— При виде Вас, Екатерина, у меня земля уходит из-под ног, как недавно на улице Революции…
 
«Псевдособаки»:
 
— Кот Владимира Соловьева: «Мрррр, мрррр, мррразь…»
 
— Перейдём к нормальному юмору — танец!
 
— Ты медитировал в саду камней!
– Да я не медитировал, я просто пьяный валялся в щебенке…

 

Галерея
КВН, Фото: 1
КВН, Фото: 2
КВН, Фото: 3
КВН, Фото: 4
КВН, Фото: 5
КВН, Фото: 6
КВН, Фото: 7
КВН, Фото: 8
КВН, Фото: 9
КВН, Фото: 10
КВН, Фото: 11
КВН, Фото: 12
КВН, Фото: 13
КВН, Фото: 14
КВН, Фото: 15
КВН, Фото: 16
КВН, Фото: 17
КВН, Фото: 18
КВН, Фото: 19
КВН, Фото: 20
КВН, Фото: 21
КВН, Фото: 22
КВН, Фото: 23
КВН, Фото: 24
КВН, Фото: 25
КВН, Фото: 26
КВН, Фото: 27
КВН, Фото: 28
КВН, Фото: 29
КВН, Фото: 30
КВН, Фото: 31
КВН, Фото: 32
КВН, Фото: 33
КВН, Фото: 34
КВН, Фото: 35
КВН, Фото: 36
КВН, Фото: 37
КВН, Фото: 38
КВН, Фото: 39
КВН, Фото: 40
КВН, Фото: 41
КВН, Фото: 42
КВН, Фото: 43
КВН, Фото: 44
КВН, Фото: 45
КВН, Фото: 46
КВН, Фото: 47
КВН, Фото: 48
КВН, Фото: 49
КВН, Фото: 50
КВН, Фото: 51
КВН, Фото: 52
КВН, Фото: 53
КВН, Фото: 54
КВН, Фото: 55
КВН, Фото: 56
КВН, Фото: 57
КВН, Фото: 58
КВН, Фото: 59
КВН, Фото: 60
КВН, Фото: 61
КВН, Фото: 62
КВН, Фото: 63
КВН, Фото: 64
КВН, Фото: 65
КВН, Фото: 66
КВН, Фото: 67
КВН, Фото: 68
КВН, Фото: 69
КВН, Фото: 70
КВН, Фото: 71
КВН, Фото: 72
КВН, Фото: 73
КВН, Фото: 74
КВН, Фото: 75
КВН, Фото: 76
КВН, Фото: 77
КВН, Фото: 78
КВН, Фото: 79
КВН, Фото: 80
КВН, Фото: 81
КВН, Фото: 82
КВН, Фото: 83
КВН, Фото: 84
КВН, Фото: 85
КВН, Фото: 86
КВН, Фото: 87
КВН, Фото: 88
КВН, Фото: 89
КВН, Фото: 90
КВН, Фото: 91
КВН, Фото: 92
КВН, Фото: 93
КВН, Фото: 94
КВН, Фото: 95
КВН, Фото: 96
КВН, Фото: 97
КВН, Фото: 98
КВН, Фото: 99
КВН, Фото: 100
КВН, Фото: 101
КВН, Фото: 102
КВН, Фото: 103
КВН, Фото: 104
КВН, Фото: 105
КВН, Фото: 106
КВН, Фото: 107
КВН, Фото: 108
КВН, Фото: 109
КВН, Фото: 110
КВН, Фото: 111
КВН, Фото: 112
КВН, Фото: 113
КВН, Фото: 114
КВН, Фото: 115
КВН, Фото: 116
КВН, Фото: 117
КВН, Фото: 118
КВН, Фото: 119
КВН, Фото: 120
КВН, Фото: 121
КВН, Фото: 122
КВН, Фото: 123
КВН, Фото: 124
КВН, Фото: 125
КВН, Фото: 126
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
Оружейная лига КВН

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе Тула – Алексин самосвал вылетел в кювет
На трассе Тула – Алексин самосвал вылетел в кювет
В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер
В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.