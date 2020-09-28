Беларусь, кот Владимира Соловьева и 500-летие кремля: в Туле прошел первый полуфинал Оружейной лиги КВН

В этот раз первое место заняли сразу две команды: «Имени Янковского» из Мурманска и «Задняя парта» из Тулы.

27 сентября в ГКЗ прошел полуфинал Оружейной лиги КВН. Из-за действующих коронавирусных ограничений зал не был заполнен полностью, но, как подметил бессменный ведущий лиги Кирилл Давыдов, «просто не все пережили этот День города». Однако активность и поддержка зрителей, а также юмор и хорошая подготовка команд сделали своё дело: временами казалось, что находишься в 30-тысячном «Олимпийском».

За путевку в финал боролись восемь коллективов: «Имени Янковского» (Мурманск-Санкт-Петербург), «Задняя парта» (Тула), «Ещё» (Санкт-Петербург), «Псевдособаки» (Орёл), «На диване» (Тула), «Аривидерчи» (Тула), «Дикие чайки» (Тула), «Красная цена» (Калуга).



Именно в таком порядке и расположились команды в итоговом списке. Интересно, что победителями первого полуфинала стали сразу две, если можно так сказать, команды: «Задняя парта» из Тулы и коллектив, состоящий из одного, но очень харизматичного человека — «Имени Янковского» из Мурманска.

«Имени Янковского».

«Задняя парта».

Третье место заняла команда из культурной и, как выяснилось, достаточно смешной столицы России.

«Ещё».

Также хотелось бы выделить (что мы, собственно, и делаем) коллектив «Псевдособаки» из Орла за нотки постиронии и КВНовский «террор».

«Псевдособаки».

Отметим, что в целом на этом полуфинале было много актуальных, социальных, а самое главное – остроумных шуток.

Следующий полуфинал состоится 4 октября в ГКЗ. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.

немного шуток

«Ещё»:

— Ну ты прям актёр! Прям Ефремов отдыхает!

– Ну я бы не назвал это отдыхом…

— Эдик, уходи!!!

– Я никуда не уйду, у меня белорусские корни.