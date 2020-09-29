Баскетбольный «Арсенал» пропустит сезон из-за отсутствия финансирования

Тульский баскетбольный «Арсенал» пропустит предстоящий сезон из-за отсутствия финансирования. Об этом представители БК написали в своем паблике «ВКонтакте»:

«Уважаемые наши болельщики, а так же поклонники лучшей игры с мячом!

К сожалению нам приходится объявить о том, что, ввиду отсутствия финансирования на предстоящий сезон, баскетбольный клуб "Арсенал" вынужден пропустить очередной розыгрыш Чемпионата России по баскетболу в рамках Суперлиги 2, а так же Кубок России.

Руководство клуба боролось за команду до самого последнего момента, но увы...

Спасибо всем тем, кто болел за нас, кто поддерживал наших парней вопреки всему!

Так же хотим выразить особую благодарность администрации Тульской области и губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, под чьим пристальным вниманием тульский баскетбол, и Арсенал в частности, провел продуктивные 4 года.

Мы вернемся! Вернемся еще сильнее и продолжим играть и бороться за наших болельщиков, а так же делом доказывать что большой баскетбол должен быть в нашем с Вами регионе!

Спасибо за Вашу любовь и эмоции!».