новости
новости
Регистрация
Баскетбольный «Арсенал» пропустит сезон из-за отсутствия финансирования

Баскетбольный «Арсенал» пропустит сезон из-за отсутствия финансирования

Где-то в Новомосковске ухмыльнулись ребята из «Химика».

Тульский баскетбольный «Арсенал» пропустит предстоящий сезон из-за отсутствия финансирования. Об этом представители БК написали в своем паблике «ВКонтакте»:
 
«Уважаемые наши болельщики, а так же поклонники лучшей игры с мячом!
 
К сожалению нам приходится объявить о том, что, ввиду отсутствия финансирования на предстоящий сезон, баскетбольный клуб "Арсенал" вынужден пропустить очередной розыгрыш Чемпионата России по баскетболу в рамках Суперлиги 2, а так же Кубок России.
 
Руководство клуба боролось за команду до самого последнего момента, но увы...
 
Спасибо всем тем, кто болел за нас, кто поддерживал наших парней вопреки всему!
 
Так же хотим выразить особую благодарность администрации Тульской области и губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, под чьим пристальным вниманием тульский баскетбол, и Арсенал в частности, провел продуктивные 4 года.
 
Мы вернемся! Вернемся еще сильнее и продолжим играть и бороться за наших болельщиков, а так же делом доказывать что большой баскетбол должен быть в нашем с Вами регионе!
 
Спасибо за Вашу любовь и эмоции!».
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:01 +2
Другие статьи по темам
Прочее
баскетболАрсеналфинансированиеспорт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер
В Тульской области выявлено 34 случая коронавируса за сутки. Один человек умер
Счетная палата России назвала «мусорную реформу» безуспешной
Счетная палата России назвала «мусорную реформу» безуспешной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.