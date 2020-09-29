В Тульской области перекроют дороги из-за масштабной велогонки

Фото из архива MySlo

Она состоится в Дубенском районе 4 октября. Участникам предложат три дистанции на выбор.

В воскресенье, 4 октября в Дубенском районе пройдет финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia. В Тульской области это гонка проходит впервые. Подробнее об условиях участия можно прочитать тут.

Маршрут проложен по трассе «Тула – Белев» и закольцован. Участникам будут предложены три дистанции: 1 круг – 35 км, 2 круга – 70 км или 3 круга – 105 км. В заездах, по словам организаторов, будут участвовать и известные личности, например телеведущий Иван Ургант. Старт и финиш гонки пройдут в селе Воскресенское.

С 9.00 до 15.00 будет запрещено движение всех видов транспорта по следующим автодорогам:

«Тула – Белев» (с 37 по 50 км),

«Тула – Белев – подъезд к н. п. Дубна» (с 0 по 13 км),

«Дубна – Скоморошки – Тула – Белев» (с 1 по 13 км).

Для проезда в Тулу из Суворовского, Дубенского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов следует пользоваться автодорогами «Щекино – Одоев – Арсеньево», «Тула – Белев – Никольское – Крапивна» и «Дубна – Ново-Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань».

К примеру, по последней дороге можно выехать на трассу Р-132 «Золотое Кольцо», а для проезда в Тулу из Суворовского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов можно воспользоваться дорогой «Щекино – Одоев – Арсеньево» с выездом на трассу «Крым», либо через Крапивну, повернув налево, выехать на дорогу «Тула – Белев», минуя закрытый участок.

Чтобы проехать из населённых пунктов, находящихся на дороге «Тула – Белев» от примыкания к населенному пункту Шатово, нужно двигаться в сторону Одоева, где можно съехать на дорогу «Щекино – Одоев – Арсеньево».

По пути движения установлены информационные панно, предупреждающие о закрытии движения. Изменена также схема движения общественного транспорта. С ней можно ознакомиться здесь.