Во время пожара в алексинской пятиэтажке погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 17.46 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Строителей в Алексине. На место были направлены четыре пожарных расчёта. Добравшись до адреса за три минуты, они потушили возгорание в 17.56.

Один человек погиб, ещё один – пострадал. В одной из комнат сгорел диван, частично обгорели гардероб и тумбочка, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

UPD: Публикация изменена в 21.35, уточнена информация по пострадавшим.