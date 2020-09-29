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Во время пожара в алексинской пятиэтажке погиб человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во время пожара в алексинской пятиэтажке погиб человек

На месте возгорания работали четыре пожарных расчёта.

В 17.46 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Строителей в Алексине. На место были направлены четыре пожарных расчёта. Добравшись до адреса за три минуты, они потушили возгорание в 17.56.

Один человек погиб, ещё один – пострадал. В одной из комнат сгорел диван, частично обгорели гардероб и тумбочка, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

UPD: Публикация изменена в 21.35, уточнена информация по пострадавшим.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:27 0
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