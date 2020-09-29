Тульские десантники сорвали учебное наступление условного противника

Фото: пресс-служба 106-й гвардейской дивизии ВДВ

В масштабных учениях на полигоне «Коломенский» задействованы более 500 человек и 30 единиц техники.

Противотанковые и инженерные подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали наступление бронегруппы условного противника в рамках тактико-специальных учений, которые проходят на полигоне «Коломенский» в Рязанской области.

По легенде, условный противник пытался прорвать оборону десантников. Чтобы сдержать его, было принято решение ввести в бой противотанковый резерв и расставить минные заграждения.

В ходе практических действий, была отработана тактика применения подвижного отряда заграждений на возможном участке прорыва бронетехники условного противника, а также применение противотанкового резерва с пуском ракет из установок ПТУР «Конкурс» и «Фагот».

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники противотанковых и инженерных подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.