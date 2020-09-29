Туляки смогут отдать ненужную одежду на благотворительность

Фото: vtoroe.ru

Акция стартует в регионе 1 октября. Вещи и игрушки будут направлены в социальные центры.

В четверг, 1 октября, в Туле начнётся акция «Поносил сам – дай поносить другому». Волонтёры проведут сбор детской, юношеской и взрослой (до 40 лет) одежды, а также игрушек.

Главное условие – вещи должны быть выстираны и аккуратно сложены. Вся одежда будет направлена в социальные центры.