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Туляки смогут отдать ненужную одежду на благотворительность
Фото: vtoroe.ru

Туляки смогут отдать ненужную одежду на благотворительность

Акция стартует в регионе 1 октября. Вещи и игрушки будут направлены в социальные центры.

В четверг, 1 октября, в Туле начнётся акция «Поносил сам – дай поносить другому». Волонтёры проведут сбор детской, юношеской и взрослой (до 40 лет) одежды, а также игрушек.

Главное условие – вещи должны быть выстираны и аккуратно сложены. Вся одежда будет направлена в социальные центры.

Подробности можно узнать у Ларисы Гладневой или по телефону: 8(953)440-37-67.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:14 +1
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