Фото: vtoroe.ru
Туляки смогут отдать ненужную одежду на благотворительность
Акция стартует в регионе 1 октября. Вещи и игрушки будут направлены в социальные центры.
В четверг, 1 октября, в Туле начнётся акция «Поносил сам – дай поносить другому». Волонтёры проведут сбор детской, юношеской и взрослой (до 40 лет) одежды, а также игрушек.
Главное условие – вещи должны быть выстираны и аккуратно сложены. Вся одежда будет направлена в социальные центры.
Подробности можно узнать у Ларисы Гладневой или по телефону: 8(953)440-37-67.
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