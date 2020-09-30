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В лобовом ДТП с грузовиком и легковушкой под Тулой пострадал мужчина
Фото предоставлено очевидцем происшествия.

В лобовом ДТП с грузовиком и легковушкой под Тулой пострадал мужчина

Предполагается, что водитель мог заснуть за рулем.

Утром 30 сентября на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП. Примерно на 178-м километре (Веневский район) столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик DAF.
 
Предполагается, что водитель легковушки мог заснуть за рулем. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас им занимаются медики.
 
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно). 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:21 +1
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