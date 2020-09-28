По ул. Ф.Энгельса в Туле автомобилям частично запретят движение

Решение об изменении схемы движения принято для улучшения качества работы общественного транспорта.

На ул. Ф. Энгельса завершен комплексный ремонт трамвайных путей и проезжей части. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В целях обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания населения общественным транспортом введен запрет на движение транспортных средств на участке ул. Ф. Энгельса от ул. Пушкинской до ул. Советской (при движении в центр)», – сегодня сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В течение недели сотрудники ГИБДД будут проводить разъяснительную работу с автомобилистами.