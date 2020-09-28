новости
новости
Регистрация
По ул. Ф.Энгельса в Туле автомобилям частично запретят движение

По ул. Ф.Энгельса в Туле автомобилям частично запретят движение

Решение об изменении схемы движения принято для улучшения качества работы общественного транспорта.

На ул. Ф. Энгельса завершен комплексный ремонт трамвайных путей и проезжей части. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В целях обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания населения общественным транспортом введен запрет на движение транспортных средств на участке ул. Ф. Энгельса от ул. Пушкинской до ул. Советской (при движении в центр)», – сегодня сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В течение недели сотрудники ГИБДД будут проводить разъяснительную работу с автомобилистами.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:06 +5
Другие статьи по темам
Событие
схема движенияпроезд запрещен
Место
Тулаулица Фридриха Энгельса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк попался на краже еды и обуви
Туляк попался на краже еды и обуви
По факту крушения самолета в Тульской области возбуждено уголовное дело
По факту крушения самолета в Тульской области возбуждено уголовное дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.