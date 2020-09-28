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По факту крушения самолета в Тульской области возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета в Тульской области возбуждено уголовное дело

Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

24 сентября в Тульской области произошло крушение легкомоторного самолета, который обрабатывал поля подсолнечника
 
В результате происшествия погиб 56-летний пилот.
 
По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
 
В настоящий момент следователи установили, что полет был санкционирован, уполномоченные в области организации воздушного движения органы были о нем уведомлены, пилот воздушного судна имел право на управление самолетом.
 
В настоящее время следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.
 
Расследование уголовное дела продолжается.
 
Напомним, разбившийся самолет три года назад уже падал в Тамбовской области.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:42 0
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