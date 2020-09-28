По факту крушения самолета в Тульской области возбуждено уголовное дело

В результате происшествия погиб 56-летний пилот.

По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В настоящий момент следователи установили, что полет был санкционирован, уполномоченные в области организации воздушного движения органы были о нем уведомлены, пилот воздушного судна имел право на управление самолетом.

В настоящее время следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Расследование уголовное дела продолжается.