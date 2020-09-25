«Петровский квартал» на 5 дней окажется без газоснабжения

Это связано с установкой дополнительного газораспределительного пункта.

С 28 сентября по 2 октября микрорайон «Петровский квартал» окажется без газоснабжения.

Это связано с плановыми работами по реконструкции газопровода среднего давления и установке дополнительного газораспределительного пункта.

Данные работы прокомментировали в пресс-службе компании «Тулагоргаз»:

- Новая система газоснабжения позволит улучшить газоснабжение существующих потребителей, обеспечить бесперебойную подачу природного газа в осенне-зимний период и уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций, а также создаст условия для газификации перспективных потребителей Привокзального округа и Большой Тулы.

Кроме этого, подача газа будет приостановлена в котельные и жилые дома поселка Петровский и поселка Петрово.

- Жителям необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждый дом отдельно, - добавили в «Тулагоргазе».