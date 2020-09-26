Все котельные Тулы готовы к началу отопительного сезона

Дома и социальные объекты города обслуживают 177 котельных. Из них 149 находится в ведении АО «Тулатеплосеть».

В областном центре расположено 3642 многоквартирных дома, из них 3056 – с центральным отоплением.

В этом году ресурсоснабжающая организация провела работы по замене 14 котлов, 30 насосов. Установлено четыре пластинчатых теплообменника, произведен ремонт 199 котлов и 207 насосов. Для устранения тепловых потерь на тепловых сетях произведена изоляция 13,4 км трубопроводов, а на пяти котельных установлено автоматизированное оборудование, в том числе на котельной, расположенной на ул. 9 Мая, которая обслуживает 30 многоквартирных домов.

– В межотопительный период на данной котельной была проведена замена горелок на автоматизированные. Эта мера позволит улучшить энергоэффективность работы котельной, увеличить КПД котла. Таким образом, котельная полностью стала автоматизированной. Человеческий фактор при возникновении непредвиденных ситуаций исключен, — рассказал заместитель гендиректора АО «Тулатеплосеть» Сергей Корченков.

Также при подготовке к новому отопительному сезону силами АО «Тулатеплосеть» было опрессовано 849,6 км трубопроводов и заменено 25,8 км теплосетей.

Около двух километров тепловых сетей в этом году меняют и в Пролетарском округе Тулы. В 2019 году котельные и тепловые сети Тульского патронного завода перешли в ведение компании ООО «ТОЗ-Энерго». Компания поставляет теплоноситель на 46 многоквартирных домов Кировского поселка. Было принято решение о замене наиболее аварийных участков теплоцентрали на ул. Серова, Немцова, Кирова. В прошлом году на них зафиксировали около трех десятков порывов. Работы по перекладке труб завершатся на этой неделе.

– Параллельно с перекладкой тепловых сетей, на вводах всех домов в Кировском поселке мы заменили задвижки. Рассчитываем, что данная работа поможет снизить число аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям города, — отметил главный инженер ООО «ТОЗ-Энерго» Сергей Романов.

В этом году в Туле заменят в общей сложности более 40 км теплосетей. Все 177 городских котельных технически подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Проведены гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей (100% от протяженности всех сетей). Проведены гидравлические испытания систем центрального отопления на 3056 многоквартирных домах (100% от всего количества МКД с центральным отоплением).

– Отопительный сезон согласно законодательству начинается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд держится в интервале не выше +8 градусов. Там, где есть техническая возможность, тепло на соцобъекты может быть подано и раньше, по обращению руководства учреждения, — рассказал заместитель начальника управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

Все объекты социальной сферы города подготовлены к отопительному периоду.