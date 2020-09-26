Команда молодых учителей из Тулы участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего»

Полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из ЦФО проходит в Москве с 25 по 27 сентября. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На полуфинале в Москве собрались 47 команд педагогов из 12 регионов Центральной России: 14 команд учителей, от Липецкой и Московской областей участвуют по 6 команд, 5 команд приехали из Калужской области, из Воронежской области — 4 команды, 3 команды представляют Тамбовскую область и столько же Тульскую область, 2 команды учителей — представители Курской области, от Белгородской, Брянской, Ивановской и Костромской областей по одной команде учителей.

«Конкурсантов ждут сложные испытания, которые позволят раскрыть себя и максимально показать свой потенциал. Важно, что в конкурсе «Учитель будущего» как и в других проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей» нет проигравших — есть победители, есть участники, для нас важен каждый. Уверен, что во время соревнований конкурсанты приобретут друзей, обменяются профессиональным опытом и вне зависимости от результатов продолжат общение, сделав еще один шаг к формированию профессионального сообщества учителей будущего», — прокомментировал руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Тульскую область представляют три команды, одна из них — учителя МБОУ «ЦО — Гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» (г. Тула, Тульская область).

Все трое участников команды молоды, и путь в профессию у них складывался по-разному. Учитель начальных классов Алина Шалимова решила стать учителем, когда поняла, что ей нравится процесс организации учебного процесса. «Профессия учителя была всегда для меня привлекательна, потому что мне нравится организовывать деятельность детей. Возможно, я выбрала эту сферу еще и потому, что не всегда была хорошо организована деятельность в моей школе. И мне захотелось внести изменения в систему», — объяснила Алина.

А вот учитель русского языка и литературы Ольга Заводчикова выбрала профессию благодаря примеру своих учителей. «У меня как раз история, противоположная Алининой, потому что у меня первый учитель был прекрасный, мне нравилось, что и как она делала. Потом на продленке в 5-м классе я играла в школу, вела журнал, девочек из класса учила. Но к окончанию школы поняла, что будет сложно, и даже хотела поступить на другую специальность, но эта специальность была близка к профессии учителя русского языка и литературы. Когда мы проходили практику на 4-м курсе, я поняла, что хочу пойти в педагогику», — рассказала о себе Ольга Заводчикова.

Лидер команды Дмитрий Леонов работает в школе учителем немецкого языка, и он тоже выбрал профессию уже после прохождения практики. «Я учился в педагогическом вузе, но моей основной целью было изучение иностранного языка. Но так как вуз педагогический был, мы проходили практику, и на ней я понял, что мне интересно работать с детьми, я хочу работать с детьми. Потом пошел в школу попробовать себя, мне очень понравилось, я решил остаться», — поделился Дмитрий.

Ребята в команде очень дружны, проводят много времени вместе, поддерживают друг друга на различных конкурсах педагогического мастерства. Они договорились, что будут участвовать в профессиональном конкурсе «Учитель будущего» таким составом.

«На самом деле выбор не случайный, нас не заставляли, нам никого не навязали. Мы дружим вне школьных стен, поэтому нам участвовать комфортно, легко, весело, продуктивно!» — сказала Ольга Заводчикова.

«Мы смельчаки, которые готовы и в огонь, и в воду. Мы участвовали в конкурсах профессионального мастерства, это нам приносит удовольствие. Конечно, во-первых, оно возникает от того, что ты бросаешь определенный вызов себе. Ну а во-вторых, это новые знакомства, новый опыт, который ты приносишь в свою школу, делишься им, учителя его перенимают. Это интересно!» — добавила Алина Шалимова.

«По моим внутренним ощущениям конкурс «Учитель будущего» совершенно отличается от других. Вот прошел первый день конкурсных испытаний, мы вышли с коллегами из кабинета, и нам так нравится! Нам так интересно это делать. Мы в восторге! Мы с открытыми ртами слушали всех спикеров на панельной дискуссии. Мы для себя выяснили, что данный конкурс — это образовательно-соревновательное мероприятие», – высказал свое мнение Дмитрий Леонов.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник». Кроме того, все полуфиналисты конкурса «Учитель будущего» уже получили доступ к электронным образовательным библиотекам, и все они смогут стать слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж». Она стартует уже в понедельник, 28 сентября, и будет посвящена «Проектированию адаптивной образовательной среды».

Финалисты конкурса «Учитель будущего» будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа пройдет с ноября текущего года по февраль 2021 года в Мастерской управления «Сенеж».

Ведущие лекторы и практики от педагогики расскажут о международных исследованиях в образовании, современных методах преподавания. Часть курса будет касаться психологической составляющей образовательного процесса, а часть — развития управленческих навыков учителей.