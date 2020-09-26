Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Ростовом»

Завтра, 27 сентября, в Туле состоится матч 9-го тура Российской премьер-лиги. Тульский «Арсенал» сыграет с «Ростовом». Начало встречи – в 14.00.

Рассудит команды 37-летний рефери из Дмитрова Виталий Мешков. Ассистировать ему будут краснодарец Алексей Стипиди и Адлан Хатуев из Грозного. Резервный судья – Сергей Чебан (Москва). Судья VAR – петербуржец Артем Любимов, судья AVAR – Арам Петросян из Бронниц.

В рамках Премьер-лиги команды встречались между собой десять раз. Четыре победы у «Ростова», две – у туляков. Еще четыре раза соперники разошлись миром.