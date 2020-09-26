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Где в Туле отключат электроэнергию 28 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 28 сентября

Публикуем список адресов.

28 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Доватора, 1, 2-а, 3, 4, 6;
  • ул. Металлургов, 1-а, 1-б;
  • пер. Театральный, 2, 4, 6;
  • Красноармейский пр., 23;
  • ул. Фрунзе, 6;
  • ул. Пролетарская, 26-а;
  • п. Горелки: ул. Горельская, 1−17 (нечётн.), 2−30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17−37 (нечётн.), 18−30 (нечётн.); ул. Ракетная, 1−11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8;
  • ул. 2-я Волоховская, 1−19;
  • 3-й Волоховский пр-д, 1−17 (нечётн.), 2−20 (чётн.);
  • 4-й Волоховский пр-д, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.), 1-а;
  • ул. Овражная, 2−12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а;
  • пер. 4-й Волоховский;
  • ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152;
  • ул. Мартеновская, 6-а, 10, 2, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12;
  • ул. Доватора, 7, 9;
  • п. Косая Гора: ул. Победы, 1−29 (нечётн.), 2-а, 2−28 (чётн.).
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вчера, в 21:39 +1
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