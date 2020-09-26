Где в Туле отключат электроэнергию 28 сентября

28 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Доватора, 1, 2-а, 3, 4, 6;

ул. Металлургов, 1-а, 1-б;

пер. Театральный, 2, 4, 6;

Красноармейский пр., 23;

ул. Фрунзе, 6;

ул. Пролетарская, 26-а;

п. Горелки: ул. Горельская, 1−17 (нечётн.), 2−30 (чётн.), 4-а, 6-а, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Молодёжная, 17−37 (нечётн.), 18−30 (нечётн.); ул. Ракетная, 1−11 (нечётн.), 4-а, 8-а, 4, 6, 8;

ул. 2-я Волоховская, 1−19;

3-й Волоховский пр-д, 1−17 (нечётн.), 2−20 (чётн.);

4-й Волоховский пр-д, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.), 1-а;

ул. Овражная, 2−12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а;

пер. 4-й Волоховский;

ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152;

ул. Мартеновская, 6-а, 10, 2, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12;

ул. Доватора, 7, 9;

п. Косая Гора: ул. Победы, 1−29 (нечётн.), 2-а, 2−28 (чётн.).