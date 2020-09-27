Библейские сюжеты в современном прочтении: в Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка

Она включает живописные работы современных московских художников Татьяны Назаренко, а также Алексея и Игоря Новиковых.

Произведения данных авторов экспонируются в Туле впервые. В двух выставочных залах музея посетители увидят около 40 новых работ, а также оригинальные скульптурные композиции.

Презентовать картины тульской публике приехали Игорь Алексеевич Новиков и Татьяна Григорьевна Назаренко.

Вернисаж также собрал представителей Российской академии художеств, тульского отделения Союза художников России, сотрудников тульского музейного Объединения, представителей региональных СМИ.

– Открытие этой выставки стало ярким событием в музейной жизни, — сказала первый заместитель ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» Марина Кузина, — кроме того, оно позволит вам, профессионалам, взглянуть на свои работы со стороны и наметить пути дальнейшего развития.

После церемонии открытия гости ознакомились с выставкой и пообщались с авторами. Они получили уникальную возможность увидеть известные библейские сюжеты в авторском прочтении Татьяны Назаренко.

Среди них «Далила и Самсон», «Саломея», «Сусанна и старцы» и другие. Все они отличаются ярким колоритом и крупными формами, что заставляет созерцателя всматриваться и размышлять над увиденным.

При переходе в другой экспозиционный зал зритель попадает в мир загадочных пиктограмм Игоря Новикова. Их Игорь Алексеевич изобрёл ещё в 1980-х годах и виртуозно вписывает в свои полотна, которые часто являются узнаваемыми копиями шедевров знаменитых русских художников. По замыслу автора пиктограммы на фоне картин выдающихся классических мастеров отражают окружающую действительность.

А необычные алюминиевые скульптуры цикла «Грехопадение» изобличают человеческие пороки и социальные проблемы. Здесь же находятся картины отца художника, Алексея Ивановича, посвященные быту русской деревни. Для произведений Новикова-старшего характерны простота композиции, обыденность мотива и сдержанность пластических средств. «Оживляют» сельский мир деревянные фигурки его жителей.

Татьяна Григорьевна Назаренко — советский и российский живописец, педагог, профессор. Действительный член академии Российской академии художеств. Народный художник РФ. Лауреат Государственной премии РФ. лауреат премии «Москва», лауреат независимой премии «Триумф» и других премий. Закончила Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (руководители А. М. Грицай , Д. Д. Жилинский , В. И. Шильников); работала в мастерской Академии художеств СССР.



Алексей Иванович Новиков — член Союза художников СССР, лауреат премии ООН, самобытный русский художник-нонконформист, философ, наш современник, чьи произведения украшают сегодня государственные галереи и собрания частных коллекционеров в России, США, Японии, Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Греции, Германии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Дании, Польше и многих других странах мира.

Игорь Алексеевич Новиков — российский художник, сын Алексея Ивановича Новикова — принадлежит к генерации московских художников-нонконформистов, чье творческое становление пришлось на эпоху развала Советского Союза, явился одним из организаторов объединения молодых художников-авангардистов «Фурманный Переулок» в Москве, которое стало частью движения советского нонконформизма вплоть до его закрытия в 1991 году. С 1990 по 1993 гг. был стипендиатом ЮНЕСКО и работал в творческих мастерских Ле Корбюзье в городе Ла Шо-де-Фон, Швейцария. Живя в Швейцарии, Игорь Новиков принимает активное участие в многочисленных зарубежных выставках, посвященных современному российскому художественному процессу.



Выставка работает до 8 ноября 2020 года.

Возрастная категория: 16+