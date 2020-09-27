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На ул. Ложевой сгорел брошенный автомобиль
Фото Дмитрия Бондарева

На ул. Ложевой сгорел брошенный автомобиль

Огонь полностью уничтожил машину.

Вечером 27 сентября рядом с домом №136 по ул. Ложевой в Туле загорелся ВАЗ-2111. Прохожие заметили пламя около 20.00 и сразу же сообщили о пожаре в МЧС.
 
К моменту прибытия огнеборцев машина полыхала открытым пламенем. На тушение ушло несколько минут.
 
По словам местных жителей, автомобиль долгое время стоял рядом с домом и, судя по спущенным колесам, был брошен. Причину возгорания предстоит установить специалистам. 
 
 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно). 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:08 +1
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