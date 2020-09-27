На ул. Ложевой сгорел брошенный автомобиль

Фото Дмитрия Бондарева

Вечером 27 сентября рядом с домом №136 по ул. Ложевой в Туле загорелся ВАЗ-2111. Прохожие заметили пламя около 20.00 и сразу же сообщили о пожаре в МЧС.

К моменту прибытия огнеборцев машина полыхала открытым пламенем. На тушение ушло несколько минут.

По словам местных жителей, автомобиль долгое время стоял рядом с домом и, судя по спущенным колесам, был брошен. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).