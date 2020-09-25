Забор у отдела полиции «Центральный» в Туле отремонтируют за 2 млн 800 тысяч рублей
Работы запланированы на 2022 год.
На выполнение работ по капитальному ремонту ограждения отдела полиции «Центральный» будет потрачено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Работы запланированы на 2022 год и продлятся более четырех месяцев — с 15 мая по 30 сентября.
Из технических характеристик закупки следует, что ограждение должно быть из бетона, бетон обязательно должен быть тяжелым, а грунтовка — глянцевой.
Кроме этого, к ограждению должны прилагаться комплект видеодомофона, резервный источник вторичного электропитания, врезной замок, SD-карта на 64 ГБ и вызывная панель.
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