Забор у отдела полиции «Центральный» в Туле отремонтируют за 2 млн 800 тысяч рублей

Работы запланированы на 2022 год.

На выполнение работ по капитальному ремонту ограждения отдела полиции «Центральный» будет потрачено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы запланированы на 2022 год и продлятся более четырех месяцев — с 15 мая по 30 сентября.

Из технических характеристик закупки следует, что ограждение должно быть из бетона, бетон обязательно должен быть тяжелым, а грунтовка — глянцевой.

Кроме этого, к ограждению должны прилагаться комплект видеодомофона, резервный источник вторичного электропитания, врезной замок, SD-карта на 64 ГБ и вызывная панель.