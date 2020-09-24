Туляки выбирают безналичные платежи
Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО делится статистикой.
За первое полугодие 2020 года жители Тульской области совершили 196,4 млн операций по платежным картам на территории России и за ее пределами. Объем транзакций составил 352 млрд рублей. Всего на 1 июля 2020 года тулякам выпущено более 2,7 млн карт.
Более 78% от общего количества транзакций составили операции по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт — их за полугодие совершено 153,3 млн, сумма платежей по ним — 108 млрд рублей. При этом средний чек покупки не первый год составляет порядка 700 рублей.
Около 15% пришлось на операции, не связанные с оплатой товаров и услуг, например переводы с карты на карту. Ими жители региона воспользовались 29,1 млн раз на сумму 127,7 млрд рублей.
Спрос на наличные со стороны туляков по-прежнему высок: они совершили 14 млн операций по снятию наличных с карт на сумму 116,2 млрд рублей.
Важную роль в развитии рынка банковских карт играет обеспеченность населения региона платежной инфраструктурой. Так, на 1 июля 2020 года в Тульской области количество банкоматов, платежных и электронных терминалов составило более 35 тысяч устройств.
«Пандемия коронавируса повлияла на рост безналичных способов оплаты товаров и услуг. В период самоизоляции всё большее количество граждан оценило удобство и безопасность использования дистанционных услуг, в том числе финансовых, и безналичного вида расчетов», — отметил заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.
Наличка или безнал?