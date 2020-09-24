Туляки выбирают безналичные платежи

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За первое полугодие 2020 года жители Тульской области совершили 196,4 млн операций по платежным картам на территории России и за ее пределами. Объем транзакций составил 352 млрд рублей. Всего на 1 июля 2020 года тулякам выпущено более 2,7 млн карт.

Более 78% от общего количества транзакций составили операции по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт — их за полугодие совершено 153,3 млн, сумма платежей по ним — 108 млрд рублей. При этом средний чек покупки не первый год составляет порядка 700 рублей.

Около 15% пришлось на операции, не связанные с оплатой товаров и услуг, например переводы с карты на карту. Ими жители региона воспользовались 29,1 млн раз на сумму 127,7 млрд рублей.

Спрос на наличные со стороны туляков по-прежнему высок: они совершили 14 млн операций по снятию наличных с карт на сумму 116,2 млрд рублей.

Важную роль в развитии рынка банковских карт играет обеспеченность населения региона платежной инфраструктурой. Так, на 1 июля 2020 года в Тульской области количество банкоматов, платежных и электронных терминалов составило более 35 тысяч устройств.

«Пандемия коронавируса повлияла на рост безналичных способов оплаты товаров и услуг. В период самоизоляции всё большее количество граждан оценило удобство и безопасность использования дистанционных услуг, в том числе финансовых, и безналичного вида расчетов», — отметил заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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