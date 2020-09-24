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В Туле пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

В Туле пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту

В нем примут участие 10 пилотов и экипажей из Тулы, Тульской и Московской областей, Ростова-на-Дону и Рязани.

С 25 по 27 сентября в Туле состоится чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту (тепловые аэростаты).

Главный судья соревнований — судья всероссийской категории, кандидат в мастера спорта, член сборной России Евгений Чубаров.

Центр соревнований — гостиничный комплекс «Берлога», деревня Самылинки, город Тула.

Чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту проводится в восьмой раз, начиная с 2013 года. В разные годы в нем принимали участие от 6 до 10 пилотов и экипажей тепловых аэростатов. Пилоты и команды соревнуются в точности выполнения «наземных» (попасть маркером в мишень) и «виртуальных» (на точность пилотирования, выполняются на различной высоте) заданий, поставленных главным судьей соревнований. Основная задача спортсменов — грамотно построить план полета и осуществить максимально точное пилотирование, которое позволит достичь поставленных задач.

В первый день состязаний, 25 сентября, спортивный полет пройдет с 15.30 до 18.30. Во второй и третий дни, 26 и 27 сентября, летать будут с 6.00 до 9.00 и с 15.30 до 18.30. 

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