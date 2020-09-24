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13 классов в тульском центре образования №25 перевели на дистанционное обучение
Фото school25tula.ru.

13 классов в тульском центре образования №25 перевели на дистанционное обучение

Соответствующее решение принято руководством образовательного учреждения. Об этом сообщили в администрации города.

18 сентября 2020 года в структурном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов» был выявлен случай заболевания педагога новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.

В соответствии с требованиями санитарных правил, на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области в учреждении проведен комплекс всех противоэпидемиологических и дезинфекционных мероприятий, организовано медицинское наблюдение за учащимися и педагогами учебного заведения.

Педагоги, которые находились в близком контакте с заболевшим коллегой, отстранены от работы.

По состоянию на 23 сентября в 13 классах процент заболевших учащихся приближается или превысил порог заболеваемости ОРВИ. Руководством учреждения принято решение о переводе учащихся этих классов на дистанционную форму обучения.

К образовательному процессу в школе допускаются только обучающиеся и сотрудники без признаков респираторных заболеваний. В учреждении проводятся утренние фильтры с обязательной термометрией. Ученики разных классов максимально изолированы друг от друга.

Напомним, ранее случаи заболевания коронавирусом зафиксированы также в лицее №22.

Всего в тульских учебных заведениях из-за коронавируса на карантин закрыты 30 классов и групп.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:40 +1
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