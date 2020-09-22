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В тульских учебных заведениях из-за коронавируса на карантин закрыты 30 классов и групп
Фото из архива Myslo.

В тульских учебных заведениях из-за коронавируса на карантин закрыты 30 классов и групп

Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба 22 сентября.

О работе учебных заведений отчиталась директор департамента образования министерства образования Тульской области Елена Пчелина.

- Перед началом учебного процесса проводятся утренние фильтры: измеряют температуру детям и сотрудникам. С начала учебного года к занятиям по причине повышенной температуры или из-за наличия признаков ОРВИ не допущено 1332 несовершеннолетних (из них 945 — школьники), а также 27 сотрудников и 10 школьных учителей.

По словам Елены Пчелиной, система образования региона взаимодействует с Роспотребнадзором и выполняет все его предписания.

- На сегодняшний день по причине наличия COVID-19 у учителей или детей приостановлен учебный процесс в отдельных детских коллективах. Это одна дошкольная группа в детсаду Новомосковска, 10 классов в десяти школах Тулы, Новомосковска и Кимовска, два структурных школьных подразделения в Туле и Веневе, 17 групп в учреждениях профессионального образования. В данных учреждениях заболевших и контактных сотрудников 116 человек. Классы в данных группах переведены на дистант.

На особом контроле еще несколько учреждений: два детсада, три школы в Туле, одна школа в Дубне, где в связи с наличием лиц, контактировавших с заболевшими, образовательный процесс не приостановлен и проводится в очной форме, но с усилением противоэпидемиологических мероприятий. Там организовано медицинское наблюдение сотрудников с проведением термометрии дважды в день, обеспечена максимальная разобщенность детских коллективов.

Пчелина сообщила, что в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ, приостановлена деятельность 10 классов в семи учреждениях в Кимовске, Новомосковске и Туле. Для детей, которые не болеют, учебный процесс организован в дистанционной форме.

– Мы еще раз направили в школы требования Роспотребназдора о соблюдении всеми педагогами масочного режима.

По словам Пчелиной, в образовательные учреждения региона доставлены защитные экраны для всех сотрудников.

- Мы также проводим мониторинг, как в образовательных учреждениях региона проходит вакцинация сотрудников. На сегодняшний день вакцинировано 29 200 человек. Эту работу мы продолжим, будем контролировать совместно с министерством здравоохранения и представителями Роспотребнадзора.

 

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