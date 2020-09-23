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Тульские алиментщики скрывались в Абхазии и Беларуси
Изображение Mabel Amber с сайта Pixabay.

Тульские алиментщики скрывались в Абхазии и Беларуси

Один мужчина задолжал своему сыну более 300 тысяч рублей, а второй — более 200 тысяч дочке.

Судебные приставы разыскали двух должников по алиментам, которые скрывались на территории других государств.
 
Так, 43-летний Ч. задолжал на содержание несовершеннолетнего сына более 300 тысяч рублей. Мужчина длительное время не общался с ребенком, не производил выплат по алиментам и не жил по месту регистрации.
 
Аналогичная ситуация сложилась с должником О. 
38-летний горе-отец задолжал на содержание несовершеннолетней дочери более 200 тыс. рублей.
Судебным приставом пришлось объявлять должников в розыск. В результате исполнительно-разыскных действий было установлено, что должники могут находиться на территории другого государства. После этого был сделан запрос о межгосударственном розыске.
 
«В дальнейшем было установлено, что Ч. находится на территории Беларуси, а О. проживает в Абхазии, также удалось установить адреса и номера телефонов должников. В результате от Ч. и О. получены письменные объяснения, разыскные дела прекращены», — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:00 +2
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