Тульские алиментщики скрывались в Абхазии и Беларуси

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Один мужчина задолжал своему сыну более 300 тысяч рублей, а второй — более 200 тысяч дочке.

Судебные приставы разыскали двух должников по алиментам, которые скрывались на территории других государств.

Так, 43-летний Ч. задолжал на содержание несовершеннолетнего сына более 300 тысяч рублей. Мужчина длительное время не общался с ребенком, не производил выплат по алиментам и не жил по месту регистрации.

Аналогичная ситуация сложилась с должником О.

38-летний горе-отец задолжал на содержание несовершеннолетней дочери более 200 тыс. рублей.

Судебным приставом пришлось объявлять должников в розыск. В результате исполнительно-разыскных действий было установлено, что должники могут находиться на территории другого государства. После этого был сделан запрос о межгосударственном розыске.

«В дальнейшем было установлено, что Ч. находится на территории Беларуси, а О. проживает в Абхазии, также удалось установить адреса и номера телефонов должников. В результате от Ч. и О. получены письменные объяснения, разыскные дела прекращены», — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП России по Тульской области.