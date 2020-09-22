Девять проблемных ЖК: названы сроки сдачи долгостроев Тульской области

На сегодняшний день в Тульской области с привлечением средств дольщиков ведется строительство 113 многоквартирных домов (744 128 м2) силами 42 застройщиков. О ситуации на строительном рынке сегодня шла речь на оперативном совещании правительства региона.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко отметил, что договоры долевого строительства заключены с 6994 покупателями жилья, из них с применением эскроу счетов – 542.

Павел Мусиенко подчеркнул, что наметилась положительная динамика на объектах, которые относились к проблемным. В частности, завершено строительство всех объектов ЖК «Северная Мыза», строящихся за счет средств граждан. 30 июня застройщик получил разрешения на ввод в эксплуатацию шести домов, завершение строительства которых было запланировано на декабрь 2020 года и июль 2021 года. Таким образом, опережение сроков, установленных в соглашении, составило от 6 до 12 месяцев. Всего дольщикам передано 502 квартиры.

Положительная динамика наблюдается в достройке 2 домов ЖК «Вертикаль». В апреле застройщик сдал в эксплуатацию 4-й корпус, участникам долевого строительства передано 305 квартир. Пятый дом застройщик планирует завершить и передать квартиры дольщикам до конца года.

Заметно увеличился темп строительства 9 домов в ЖК «Молодежный». Общая строительная готовность 4-го этапа (5 домов) составляет 60%. 4 домов 5-го этапа – 30%. На площадке работают более 100 человек. Павел Мусиенко отметил, что есть реальная возможность достроить объекты четвертой очереди до конца года. Чтобы сдать в эти же сроки объекты пятой очереди, необходимо увеличить темпы строительства. Губернатор подчеркнул, что комиссии по координации вопросов долевого строительства необходимо держать на особом контроле возведение этого жилищного комплекса.

Строительство 5 домов 1-й очереди ЖК «Времена Года» завершено за счет средств инвестора ООО «СЗ Фамилия». В настоящий момент идет регистрация права собственности на квартиры. В Тульской области обязанность по достройке всех объектов долевого строительства компании «Фаворит» и передаче квартир гражданам несет региональный Фонд защиты прав граждан. Заместитель министра строительства региона Антон Бунин дополнил, что Фонд регистрирует объекты незавершенного строительства, обследует техническое состояние домов, контролирует проектные работы, получение технических планов и экспертных заключений. Возобновление строительства запланировано на IV квартал 2020 года. Полностью решить вопросы дольщиков предполагается в 2022 году.

– Сроки решения проблем дольщиков компании «Фаворит» были обозначены уже не раз и должны быть соблюдены. Необходимо в оперативном порядке приступить к достройке проблемных домов, – сказал Алексей Дюмин.

В Щекинском районе дольщики ООО «Газстройконструкция» создали жилищно-строительный кооператив, который планирует достраивать проблемный дом. Алексей Дюмин поручил администрации Щекинского района организовать необходимый контроль за проведением работ и обеспечить координацию действий жилищно-строительного кооператива и ресурсоснабжающих организаций для решения всех вопросов с подключением дома к коммунальным сетям.

По 5 проблемным домам ЖК «Скуратовский» с каждым добросовестным участником долевого строительства, включенным в реестр пострадавших граждан, проведена индивидуальная работа. Проведена уступка прав требований по договорам долевого строительства в инвестора взамен выплаты. Таким образом, была решена проблема реальных дольщиков. Оставшиеся дольщики – физические лица, являющиеся инвесторами строительства, поставщиками материалов, либо аффилированными лицами застройщика-банкрота. Предполагаемый срок окончания всех процедур – IV квартал 2020 года.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин доложил о решении проблемы пострадавших вкладчиков «Социальной инициативы». Инвестору предоставлен земельный участок для реализации проекта. Он планирует направить выплаты всем заявившимся пострадавшим вкладчикам до конца ноября. Каждому вкладчику разъяснено, что для получения выплаты необходимо подписать соглашение.

Туляки жаловались губернатору на нарушение сроков строительства домов в Петровском квартале (дом № 11.3) и ЖК «Ваш дом». Павел Мусиенко доложил, что в Петровском квартале застройщик планирует завершить строительство в середине октября. Сроки окончания строительства дома в ЖК «Ваш дом» перенесены на декабрь 2020 г.

Губернатор также спросил у начальника инспекции о ситуации со строительством «Космос-дома». По словам Павла Мусиенко, заканчиваются работы по монтажу внутренних инженерных сетей дома, застройщик ведет работы по отделке подъездов. Новую котельную подключают к сетям газоснабжения. Дом должен быть сдан до конца года. Губернатор обратил внимание на вопросы организации благоустройства территории данного дома.

Алексей Дюмин задал вопрос главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву об обеспечении строящихся микрорайонов инфраструктурой.

По словам сити-менеджера в ряде жилых комплексов ведется создание социальных объектов. Так, в п. Молодежный установлен модульный детский сад на 75 мест. Он начнет свою работу уже в ноябре этого года. Детский сад рассчитан как на прием детей из поселка, так и из строящегося ЖК Молодежный. По мере застройки и заселения микрорайона, запланировано строительство детского сада на 120 мест в самом ЖК. Кроме того, по поручению губернатора будет установлен остановочный павильон и оборудован пешеходный переход в районе комплекса на Веневском шоссе.

В ЖК «Времена года» строятся детский сад на 75 мест и школа на 600 мест. Завершить работы на обоих объектах планируется до конца текущего года.

В ЖК «Петровский» в этом году в дополнение к имеющемуся детскому саду на 110 мест появится модульный на 45 мест.

Совместно с министерством образования прорабатывается вопрос строительства школы на 1000 мест в ЖК «Суворовский». Застройщик разрабатывает проект планировки территории.

В микрорайоне 1-й Юго-Восточный в нынешнем году начнется строительство детского сада на 200 мест. Срок окончания строительства – декабрь 2021 года.

Еще один детский сад на 120 мест появится в этом году в п. Северный.

Губернатор отметил, что в этом году число обращений граждан по вопросам долевого строительства снизилось.

«Благодаря проделанной работе ситуация с многими проблемными объектами изменилась в лучшую сторону. Но важно не ослаблять контроль со стороны стройнадзора в отношении застройщиков, допускающих перенос сроков сдачи домов», - подытожил Алексей Дюмин.