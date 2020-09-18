Берегись однофамильца: истории туляков, которые расплачиваются по долгам своих «двойников»
Myslo рассказывает о людях, ставших жертвами несовершенства закона.
Новосибирская Аннушка подлила масла…
Забавно осознавать, что у каждого из нас наверняка есть полный тезка. Вот бы встретить его или узнать о нем побольше. Как он там поживает? А если еще и день рождения в один день, так вообще интересно! Но, как выяснилось, позитива тут мало: тезка может оказаться не совсем порядочным и не таким обязательным, как вы.
Тулячка Анна Алексеева на днях стала жертвой беспечности своей однофамилицы. Началось всё с того, что 15 сентября у Анны с карты Сбербанка сняли деньги. Сумма небольшая — 3047 рублей 16 копеек. О транзакции девушка узнала из смс от банка.
– Я подумала, это «развод» такой, и по ссылке из сообщения переходить не стала, — говорит Аня. — Но в тот же день аналогичную сумму у меня сняли с карты «Альфа-банка». Тут уже пришлось разбираться. Я выяснила, что деньги «ушли» по исполнительному листу от судебных приставов Новосибирской области.
Оказалось, что в Новосибирской области тоже есть Алексеева Анна Сергеевна, да еще и ее дата рождения полностью совпадает с датой рождения Анны из Тулы. Так вот, эта новосибирская Анна задолжала за мобильную связь сумму в размере 3047 руб. 16 коп.
Дальше в целом всё понятно. Пристав Задорожная возбудила исполнительное производство, по данным кредитных организаций нашлась наша Анна Сергеевна Алексеева. Не та, что задолжала, а та, у которой деньги на счетах есть. И мало того, что сняли средства не у того человека, так еще и сделали это дважды.
– Сумма, которой я лишилась, не смертельная, но и мелочью ее не назовешь, — говорит Анна. — Я пыталась звонить приставу — телефон отключен, на горячую линию 8-800 — не берут трубку. Подруга-юрист помогла написать претензию в УФССП Новосибирской области. Пока движений никаких нет, деньги мне не вернули. Пришлось снять все деньги с карт — мало ли что еще задолжала моя тезка!
Вот что ответили на запрос Myslo в Сбербанке:
– Взаимодействие Банка и ФССП в основном осуществляется с использованием электронного документооборота через Систему межведомственного взаимодействия. Состав данных, передаваемых банку, определен Федеральным законом №229-ФЗ, а также Приказом ФССП России от 19.04.2018 № 148 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа». Правильность данных клиента не может подвергаться сомнению, так как они поступают от уполномоченного на розыск и консолидацию данных о должнике государственного органа.
В случае, если клиент не согласен со списанием, рекомендуем обращаться напрямую в ФССП к судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство. Контакты пристава-исполнителя можно узнать в уведомлении от банка или в Сбербанк Онлайн.
Глава округа против окружного судьи
Наш следующий герой — известный в Туле человек. Сергей Шестаков, глава Пролетарского округа Тулы, уже четыре года живет как на пороховой бочке!
Его полный тезка, Сергей Викторович Шестаков из Екатеринбурга (год и дата рождения совпадают), оказался любителем не платить налоги и штрафы.
– Мой тезка – председатель окружного суда Екатеринбурга, — рассказывает Сергей Викторович. — Уж какие там у него отношения с приставами, я не знаю, но он часто не платит по налогам, забывает про штрафы ГИБДД. В итоге всё, что касается его невыплат, вешают на меня: арестовывают мою машину, блокируют мою банковскую карту… Я приезжаю, начинаю разбираться, а мне говорят: «Вы же Шестаков Сергей Викторович?
– Только вчера разблокировали мой автомобиль, снятые с карты деньги — 38 тысяч — до сих пор не вернули. Я отправлял жалобы в службу ФССП и ГИБДД Москвы и Екатеринбурга, но ничего не решается.
Королева vs Королева
Еще одна история случилась некоторое время назад с автором этого материала.
Моя полная тезка — Королева Юлия Александровна — обнаружилась в Туле. В этом случае совпали только ФИО, дата рождения была другой. Но это, как выяснилось, не застраховало от ошибок.
Моя однофамилица с явной неохотой выплачивала взятый когда-то давно кредит. Итогом стали судебное разбирательство и исполнительный лист. Тульские приставы запросили информацию в ГИБДД на предмет наличия автомобиля
Сколько усилий пришлось приложить, чтобы «снять галочку» в ГИБДДшной системе!
Самое обидное, что ошибку допускают в том или ином ведомстве, а доказывать, что ты не верблюд, приходится пострадавшей стороне. Ну а кому еще?
Всё автоматически!
Как работает схема по выявлению счетов и имущества должников и что делать, если ваши персональные данные совпали с данными должников, нам рассказала врио главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая:
Екатерина Неменущая
– Получая решение суда, пристав возбуждает исполнительное производство и делает запрос во все регистрирующие органы (ГИБДД, пенсионный фонд и пр.) и кредитные учреждения по имеющимся в решении персональным данным должника. Это имя, фамилия, отчество, дата рождения. Все эти запросы уходят автоматически – у нас электронный документооборот. Так что говорить об ошибках из-за человеческого фактора не приходится.
– Закон, способный исключить возможность подобных ситуаций в будущем, вступит в силу 1 января 2021 года. Что он изменит? Федеральный закон от 28.11.2018 №451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширяет перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).
Пока же его действие в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено.
Сейчас спорные вопросы очень быстро решаются посредством обращения на специальную горячую линию УФССП вашего региона.
Телефон горячей линии в УФССП России по Тульской области – (4872) 56-35-40.
Как только получите документы, подтверждающие, что вы не должник, судебный пристав-исполнитель сразу же отменит все наложенные ранее ограничения.
Если же у вас при этом ошибочно списали деньги со счетов или удержали с зарплаты, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.