Жители тульского поселка несколько лет добиваются обустройства тротуара

Тулякам ежедневно приходится ходить по опасному участку от остановки до своих домов и обратно.

В редакцию Myslo обратились жители Скуратовского поселка Угольный. Несколько лет они пытаются добиться обустройства тротуара на участке улицы Шоссейной. Все попытки безуспешны — чиновники обещают рассмотреть этот вопрос в последующие годы, но конкретики не дают.

Речь идет об участке дороги от конечной остановки автобусов № 25, 27 до пересечения ул. Шоссейной с ул. Асфальтовой.

– Нам приходится идти по проезжей части, что очень опасно из-за большого потока автомобилей! Я обращалась на горячую линию губернатора в 2018 году, в 2019-м — к начальнику управления транспорта администрации Тулы Алексею Крыгину. Все отвечают, что вопрос будет рассмотрен в последующие годы. Я уже потеряла всякую надежду, — рассказала Myslo Любовь Чижова.

Отметим, что участок, на котором жители просят обустроить тротуар, небольшой — всего метров 300. Однако он очень маневренный — встречаются крутые повороты и съезды, затяжной спуск-подъем. Другого пути, чтобы добраться от конечной остановки общественного транспорта до своих домов, у жителей Угольного просто нет.

Myslo обратился за комментарием в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

– План работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в МО г. Тула на 2020 год в рамках выделенных ассигнований сформирован и утвержден. Работ по обустройству тротуара данным планом не предусмотрено.

Сообщается, что вопрос обустройства тротуара рассмотрят лишь «в перспективном планировании работ на 2021−2025 годы».