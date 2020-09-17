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Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий

Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий

Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!

А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и родителям. 
 
 
Проводите время весело и познавательно!
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:00 0
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