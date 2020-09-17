Свиньи в городе: жители сняли на видео, как по Скуратово разгуливало стадо хрюшек

Более 20 «пятачков» пришли во двор многоквартирного дома и не спеша прогулялись по нему.

Прогулку свиней сняли на видео местные жители и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как из-за угла дома вышло целое семейство свиней — и взрослые особи, и маленькие поросята. Беззаботно хрюкая на весь двор, они не спеша прошлись по газонам и тротуару.

В комментариях под постом жители Скуратово отметили, что это далеко не первый случай прогулок животных по микрорайону.