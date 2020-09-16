Смотровая площадка, художественный музей и арт-квартал: как продвигается благоустройство Крапивны

Село Крапивна Щекинского района начало менять облик в 2018 году, после того как выиграло Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. На то, чтобы дать новую жизнь селу, было выделено 83 миллиона рублей. Масштабные работы теперь не прекращаются ни на день. Обычное село постепенно становится крупным туристическим центром. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично осмотрел ход работ по благоустройству.

Сейчас на въезде в Крапивну уже построили информационный центр для туристов (ТИЦ). Здесь есть большая парковка, лавка с фирменными сувенирами и торговые ряды. В ТИЦе можно выпить чай и кофе, а также получить консультацию по навигации в селе и ближайших населенных пунктах.

Маленький сюрприз для всех туристов: при входе в ТИЦ есть ящик для приема писем.

Каждый гость села может абсолютно бесплатно отправить тематическую открытку своим близким.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина:

Лариса Соломатина – Это первый такой крупный информационный туристический центр в Тульской области. Находясь здесь, туристы понимают, куда еще можно поехать в Тульской области. Мы рассказываем о маршрутах в ближайшие города, например в Одоев, Белев, Щекино, Тулу. Здесь продумано всё для комфорта гостей. Важно, что центр оборудован в том числе для маломобильных групп населения.

Основной точкой притяжения в Крапивне должна стать Центральная площадь. В этом месте сейчас реконструируют ансамбль Никольской церкви XVIII-XIX вв. постройки. В этом году планируется завершить восстановление фасада, а в 2021 году мастера приступят к возрождению уникальной росписи внутри.

На Центральной площади уже смонтировано освещение, появились лавочки и пешеходные дорожки. Рядом ведется ремонт фасадов бывшей гостиницы «Лондон» и жилого дома по соседству.





Все объекты будут выполнены в едином стиле. Эту концепцию согласился поддержать даже сетевой магазин «Пятерочка», расположенный на площади.

Глава администрации МО Щекинский район Александр Гамбург:

Александр Гамбург – Это уникальный для Тульской области случай. Корпоративные цвета супермаркета изменят в рамках предложенного нами дизайн-проекта. Сейчас ведутся строительные работы. Это решение позволяет оставить сетевой магазин в центре села, но при этом он не будет выделяться на фоне исторических зданий.

Пешеходный маршрут по Крапивне включает в себя два старинных купеческих особняка и смотровую площадку.

С последней открывается шикарный вид. Здесь построили деревянную ротонду и лестницу, по которой туристы смогут спуститься к реке.

В доме купца Прянчикова завершены реставрационные работы.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина – Здесь на 2-м этаже развернута экспозиция произведений известных русских художников XIX-XX вв. — Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Поленова, Верещагина. Шагала и др. Это подлинники из основной экспозиции Тульского музея изобразительных искусств. Выставка будет работать несколько месяцев, а потом начнет постепенно меняться, чтобы жители и туристы увидели как можно больше произведений. Также мы понимаем, что современный музей должен становиться площадкой дополнительного образования, поэтому на 1-м этаже здания развернулась детская изостудия.

Рядом с домом Прянчикова находится дом купца Астафьева. Он был городской усадьбой, а теперь станет одним из наиболее интересных архитектурных памятников Крапивны. Раньше здесь проводились дворянские съезды, выборы уездного предводителя. В этом доме Льву Толстому было предложено стать уездным предводителем дворянства.

Пока реставрационные работы здесь в активной стадии. Но в 2021 году здание станет многофункциональным центром. На втором этаже разместится музейно-выставочный комплекс зарубежного искусства с экспозициями Тульского музея изобразительных искусств.

На 1-м этаже планируется разместить ресторан, а наверху восемь гостиничных номеров.

Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной вместе с комитетом по туризму и музейным сообществом разработать новые туристические маршруты, в которые будут включены отреставрированные экскурсионные объекты.

– В Крапивне нет крупных промышленных предприятий, но есть уникальное культурное наследие, которое может и должно стать драйвером развития всей территории. К празднованию 500-летия Тульского кремля здесь проведены масштабные работы, а к 2021 году должен появиться целый арт-квартал, — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона Алексей Дюмин также оценил идею появления гостиницы и ресторана в центре Крапивны. Дело в том, что сейчас в селе нет объектов размещения и общепита, но это является важной составляющей для развития туризма.

– 500-летие Тульского кремля – это не просто праздничный день, а большая работа. Мы меняем облик наших исторических городов и поселений, сохраняем историческое наследие, при этом делаем их современными. Искусство очень важно, но мы должны понимать, что к нам приезжают туристы разных возрастов, с детьми. Мы должны создать для них комфортные условия. Важно, чтобы туалет был не только в информационном центре на въезде, но и рядом с Центральной площадью. В центре также нужно расположить объекты общепита, чтобы туристы могли перекусить, попить чай с белевской пастилой или пряником. Без этого развивать туристические центры невозможно.

Поговорите с представителями малого и среднего бизнеса, создайте для них благоприятные условия, и, возможно, они захотят разместить здесь свои объекты.

Также губернатор подчеркнул, что важно благоустраивать не только исторический центр, но и всю территорию села.

Алексей Дюмин пообщался с местными жителями, которые рассказали главе региона о необходимости газификации домовладений, ремонта дорог, расчистки набережной реки Плава, обустройства колодца.

– Благоустройство села Крапивна – яркий пример комплексного подхода к возрождению территории. С одной стороны, мы создаем здесь современные пространства для отдыха и досуга. С другой – приводим в порядок исторические объекты, тем самым развивая туристический потенциал. Для этого используем возможности разных программ, а также внебюджетные средства, – резюмировал Алексей Дюмин.

Сейчас ремонт требуется пешеходному мосту через реку Плава. Он находится в ветхом состоянии. Специалисты оценили ремонт в 27 миллионов рублей, деньги на реконструкцию пока не предусмотрены. Алексей Дюмин поручил рассмотреть возможность отремонтировать мост за меньшую сумму, а если это невозможно, внести его в план работ на 2021 год.