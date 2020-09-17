Кому повысят зарплату в октябре?

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов сотрудникам силовых ведомств с 1 октября на 3%. Документ касается военнослужащих по призыву, контрактников, сотрудников Росгвардии, ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и руководства фельдъегерской связи.

Кроме того, до 15 октября будут продлены выплаты медицинским работникам, которые продолжают работать с больными CoViD-19. Лечащим врачам выплачивают по 80 тысяч рублей, врачам скорой, фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу и водителям скорых — по 25 тысяч. При этом важно отметить, что выплаты полностью освобождены от НДФЛ.