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Кому повысят зарплату в октябре?

Кому повысят зарплату в октябре?

В октябре отдельные категории россиян получат дополнительные выплаты от государства, а другим повысят зарплату.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов сотрудникам силовых ведомств с 1 октября на 3%. Документ касается военнослужащих по призыву, контрактников, сотрудников Росгвардии, ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и руководства фельдъегерской связи.

  • Денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника — рядового на первичной воинской должности вырастет на 489 рублей,
  • лейтенанта — командира взвода — на 977 рублей,
  • полковника — командира полка — на 1287 рублей,
  • самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии — 2344 рубля.

Кроме того, до 15 октября будут продлены выплаты медицинским работникам, которые продолжают работать с больными CoViD-19. Лечащим врачам выплачивают по 80 тысяч рублей, врачам скорой, фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу и водителям скорых — по 25 тысяч. При этом важно отметить, что выплаты полностью освобождены от НДФЛ.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:37 −1
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