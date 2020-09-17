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Музей станка приглашает школьников на пешеходные экскурсии по Туле

Музей станка приглашает школьников на пешеходные экскурсии по Туле

Участники «Школы индустриального экскурсовода» разработали серию бесплатных экскурсий для групп учеников средних и старших классов.

Экскурсии по Туле посвящены 500-летию Тульского кремля и промышленной истории города. Они разделены по темам «На пороге самоварной империи», «Из истории Тулы», «С верой в сердце», «Как ковались тульские бренды», «История производства оружия» и «История развития Тулы из глубины веков до наших дней».

Каждую экскурсию проводит лично автор маршрута, который закончил обучение у создателя проекта «Москва глазами инженера», историка архитектуры Айрата Багаутдинова.

«Проведение бесплатных экскурсий – один из заключительных этапов нашего большого грантового проекта «Тула сурового стиля». Вместе с нами в нем участвовали представители вузов, архивов, историки, журналисты, студенты, и многие креативные лидеры региона. Все вместе они провели большую исследовательскую работу, составили уникальные маршруты, которые теперь доступны для жителей города и любителей внутреннего туризма», – рассказала директор Музея Станка Евгения Бабакаева.

Зарегистрироваться на экскурсию можно, позвонив в Музей станка творческого индустриального кластера «Октава» по телефону 8(800)707-26-62. Также регистрацию можно пройти здесь. Маршруты будут доступны на сайте и в приложении Izi.travel. Длительность экскурсий – до 1,5 часа, численность групп – от 10 человек.

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