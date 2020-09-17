новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет «День донорского совершеннолетия»

В Тульской области пройдет «День донорского совершеннолетия»

С 21 по 25 сентября студенты и первокурсники смогут сдать кровь в Туле, Новомосковске и Ефремове.

А те, кто сдавал кровь ранее, смогут сделать это повторно, пополнив ряды регулярных доноров крови. Все доноры освобождаются в день сдачи крови от занятий в вузе или работы и получают дополнительный выходной, а также выплату в размере 596,10 рублей.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Продолжительность сна перед донацией должна быть не менее 8 часов. Утром желательно выпить 300-500 мл чистой воды, а через 15-30 минут легко позавтракать. Непосредственно перед процедурой донору будет предложен сладкий чай.

Сдать кровь можно по адресам:
  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (телефон: 36-72-89), с 8.00 до 12.30,
  • Тула, ул. Майская, д. 3 (телефон: 48-21-37, 48-59-85), понедельник – среда с 8.00 до 12.00, четверг, пятница – с 8.00 до 11.20,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А (телефон: 8(48762)6-28-67), понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 10.30, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б (телефон: 8(48741)5-56-10), понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30, среда и пятница – с 8.00 до 10.30.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Тульской области и медицинскую маску или респиратор.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:19 0
Другие статьи по темам
Событие
День донорского совершеннолетиядонорская акциядонорысдача кровистанция переливания крови
Место
ТулаНовомосковскЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 18 сентября
Какие улицы Тулы будут обесточены 18 сентября
Музей станка приглашает школьников на пешеходные экскурсии по Туле
Музей станка приглашает школьников на пешеходные экскурсии по Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.