В Тульской области пройдет «День донорского совершеннолетия»

С 21 по 25 сентября студенты и первокурсники смогут сдать кровь в Туле, Новомосковске и Ефремове.

А те, кто сдавал кровь ранее, смогут сделать это повторно, пополнив ряды регулярных доноров крови. Все доноры освобождаются в день сдачи крови от занятий в вузе или работы и получают дополнительный выходной, а также выплату в размере 596,10 рублей.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Продолжительность сна перед донацией должна быть не менее 8 часов. Утром желательно выпить 300-500 мл чистой воды, а через 15-30 минут легко позавтракать. Непосредственно перед процедурой донору будет предложен сладкий чай.

Сдать кровь можно по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (телефон: 36-72-89), с 8.00 до 12.30,

Тула, ул. Майская, д. 3 (телефон: 48-21-37, 48-59-85), понедельник – среда с 8.00 до 12.00, четверг, пятница – с 8.00 до 11.20,

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А (телефон: 8(48762)6-28-67), понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 10.30, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30,

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б (телефон: 8(48741)5-56-10), понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30, среда и пятница – с 8.00 до 10.30.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в Тульской области и медицинскую маску или респиратор.