В Новомосковске пьяный водитель пытался откупиться от гаишника

За уничтожение протокола мужчина был готов заплатить 15 тысяч рублей.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, 12 августа обвиняемый на ул. Дзержинского в Новомосковске попытался передать полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей.

Предполагалось, что за вознаграждение инспектор уничтожит составленный в отношении взяткодателя протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования и отпустит водителя. Полицейский отказался от денег и пресек противоправные действия мужчины. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.