Туляков предупредили о тумане, сильном ветре и грозе

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 17 сентября в регионе местами ожидается сильный туман. Днем в отдельных районах возможна гроза, порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с.

Будьте внимательны и осторожны! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.