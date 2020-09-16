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Туляков предупредили о тумане, сильном ветре и грозе

Туляков предупредили о тумане, сильном ветре и грозе

В городе ожидается непогода.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 17 сентября в регионе местами ожидается сильный туман. Днем в отдельных районах возможна гроза, порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с.

Будьте внимательны и осторожны! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:06 +2
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