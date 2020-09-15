В Горелках и Обидимо завтра не будет электроэнергии

С 9 утра до 5 вечера.

Завтра, 16 сентября, в Туле состоятся плановые работы на объектах электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с данными работами по ряду адресов будет ограничена подача электроэнергии с 9.00 до 17.00.

Отключения затронут следующие адреса:

- поселок Обидимо, ул. Советская, Пионерская, Ленина;

- поселок Горелки, ул. Фестивальная, 19;

- поселок Горелки, 4-й Баташевский проезд, 2;

- поселок Горелки, 21-й Горельский проезд.