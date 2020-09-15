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В Горелках и Обидимо завтра не будет электроэнергии

В Горелках и Обидимо завтра не будет электроэнергии

С 9 утра до 5 вечера.

Завтра, 16 сентября, в Туле состоятся плановые работы на объектах электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
В связи с данными работами по ряду адресов будет ограничена подача электроэнергии с 9.00 до 17.00.
 
Отключения затронут следующие адреса: 
 
- поселок Обидимо, ул. Советская, Пионерская, Ленина;
 
- поселок Горелки, ул. Фестивальная, 19;
 
- поселок Горелки, 4-й Баташевский проезд, 2;
 
- поселок Горелки, 21-й Горельский проезд.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:47 +2
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