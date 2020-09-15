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В Тульской области увеличат выплаты на содержание детей-сирот

В Тульской области увеличат выплаты на содержание детей-сирот

Соответствующий законопроект в областную Думу внёс губернатор Алексей Дюмин.

Предлагается с 1 января 2021 года проиндексировать размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суммы выплат будут зависеть от возраста детей:

  • до 6 месяцев – 10 074,65 руб.,
  • от 6 месяцев до 1 года – 13 608,37 руб.,
  • от 1 года до 1,5 лет – 12 603,31 руб.,
  • от 1,5 до 2 лет – 10 778,83 руб.,
  • от 2 до 3 лет – 10 501,24 руб.,
  • от 3 до 7 лет – 12 952,64 руб.,
  • от 7 до 11 лет – 17 524,19 руб.,
  • от 11 до 18 лет – 18 743,7 руб.
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