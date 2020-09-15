Туристы начнут платить за посещение Кондуков с нового года

Накануне мы писали, что гости Тульской области будут платить за посещение Кондуков.

Сегодня, 15 сентября, глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал нам, кто будет заниматься сбором денег и уборкой мусора:

- Романцевские горы - большая площадь и сейчас идет работа по привлечению крупного инвестора, который мог бы взять на себя такую работу. На начальной стадии контролировать въезд в Кондуки и взимать оплату мы собираемся силами местного МУПа. Стоимость посещения Романцевских гор, ориентировочно, составит 50 рублей. Мы думаем, что это не такая большая сумма, которая не ударит по карману туристов. Деньги, которые мы будем получать, отправятся на оплату работы тех же самых контролеров - людей, которые будут следить за соблюдением порядка на территории особо охраняемой природной территории, и на ее благоустройство. Мы должны согласовать данный вопрос с региональным правительством, с департаментом природных ресурсов. Так что, предварительно, плата начнет взиматься с туристов с нового года.