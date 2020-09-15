новости
новости
Регистрация
Туристы начнут платить за посещение Кондуков с нового года

Туристы начнут платить за посещение Кондуков с нового года

В настоящий момент ищут инвестора, который будет заниматься сбором денег и вывозом мусора.

Накануне мы писали, что гости Тульской области будут платить за посещение Кондуков.
 
Сегодня, 15 сентября, глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал нам, кто будет заниматься сбором денег и уборкой мусора:
 
- Романцевские горы - большая площадь и сейчас идет работа по привлечению крупного инвестора, который мог бы взять на себя такую работу. На начальной стадии контролировать въезд в Кондуки и взимать оплату мы собираемся силами местного МУПа. Стоимость посещения Романцевских гор, ориентировочно, составит 50 рублей. Мы думаем, что это не такая большая сумма, которая не ударит по карману туристов. Деньги, которые мы будем получать, отправятся на оплату работы тех же самых контролеров - людей, которые будут следить за соблюдением порядка на территории особо охраняемой природной территории, и на ее благоустройство. Мы должны согласовать данный вопрос с региональным правительством, с департаментом природных ресурсов. Так что, предварительно, плата начнет взиматься с туристов с нового года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:11 −2
Другие статьи по темам
Событие
плата за въезд в Кондуки
Люди
Николай Терехов
Место
КондукиРоманцевские горыУзловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погибший в ДТП под Тулой подросток бежал по трассе обнаженным
Погибший в ДТП под Тулой подросток бежал по трассе обнаженным
Глава Роспотребнадзора: переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней
Глава Роспотребнадзора: переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.