Погибший в ДТП под Тулой подросток бежал по трассе обнаженным

Стоп-кадр видео.

В ночь на 5 сентября в районе 185-го километра легковой автомобиль Hyundai насмерть сбил 15-летнего подростка. Личность погибшего получилось установить лишь утром, когда его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже. Поиски с привлечением кинологов уже начались, и примерно в это же время родители подростка опознали тело. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ

Стали известны некоторые подробности этой истории. Оказалось, что незадолго перед гибелью паренька видели бегущим по дороге. При этом он был абсолютно голым. По имеющейся на данным момент информации, несовершеннолетний якобы бросался под колеса проезжавших автомобилей, и водитель одной из них не успел затормозить либо объехать его. Кроме того, знавшие подростка заявляют в Сети о его неуравновешенности.

Тем временем близкие погибшего пытаются найти очевидцев происшествия. По их мнению, подростка могли похитить.

Судя по снятому видео, подростка запечатлели на камеру мобильника в районе села Маслово, напротив дома №3-а по ул. Владимирской. Об этом свидетельствуют совпадения элементов (обозначены стрелками разного цвета) на стоп-кадре и снимке Яндекс.Панорамы. Место находится в 600-700 м от участка трассы, на котором несовершеннолетний попал под машину.

«Предположительно, пешеход в темное время суток перебегал дорогу в неустановленном месте. От полученных в результате столкновения травм он скончался. Полицейские изучают причины, сопутствовавшие произошедшему, отрабатываются различные версии случившегося, осуществляется комплекс всех необходимых мероприятий. По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.