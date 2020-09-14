Где в Туле не будет электричества 15 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Куту зова, 45,
- ул. Вильямса, 6-а, 12, 6, 4,
- ул. Пролетарская, 22, 22-г, 39, 37, 22-а, 22-в, 37-69 (нечётн.),
- ул. Степанова, 27,
- ул. Ложевая, 122,
- ул. Плеханова, 1-43,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
- ул. Тургеневская, 79-а, 77-85 (нечётн.), 74, 60, 83-а,
- ул. Л. Толстого, 106-а, 106-114 (чётн.),
- ул. Демидовская, 179, 179-а,
- ул. Пузакова, 1,
- ул. Октябрьская, 82,
- ул. М. Гончары, 1-12, 6-а, 6-б, 5-а, 3, 2, 4, 7, 5, 8,
- ул. Курковая, 150-а, 152, 152-а, 154,
- п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б,
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
- ул. Некрасова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Пирогова, 19, 21, 23,
- ул. Космонавтов, 15, 17,
- ул. Маяковского, 42-а,
- Мясново: ул. М. Жукова, 16, 18, 16 к. 2, 16 к. 3,
- ул. Полюсная, 66, 66-а,
- 18-й пр-д, 98, 89, 91, 93,
- ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в,
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в, 29,
- ул. Ликбеза, 37, 18, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31,
- ул. Б. Кулига, 2, 4, 39,
- ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г,
- ул. Н. Упская, 66, 64.
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