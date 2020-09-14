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Где в Туле не будет электричества 15 сентября

Где в Туле не будет электричества 15 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Куту зова, 45,
  • ул. Вильямса, 6-а, 12, 6, 4,
  • ул. Пролетарская, 22, 22-г, 39, 37, 22-а, 22-в, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Степанова, 27,
  • ул. Ложевая, 122,
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
  • ул. Тургеневская, 79-а, 77-85 (нечётн.), 74, 60, 83-а,
  • ул. Л. Толстого, 106-а, 106-114 (чётн.),
  • ул. Демидовская, 179, 179-а,
  • ул. Пузакова, 1,
  • ул. Октябрьская, 82,
  • ул. М. Гончары, 1-12, 6-а, 6-б, 5-а, 3, 2, 4, 7, 5, 8,
  • ул. Курковая, 150-а, 152, 152-а, 154,
  • п. Ново-Скуратово, 88-99, 99-а, 105-113, 59, 60, 105-б,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
  • ул. Некрасова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. Пирогова, 19, 21, 23,
  • ул. Космонавтов, 15, 17,
  • ул. Маяковского, 42-а,
  • Мясново: ул. М. Жукова, 16, 18, 16 к. 2, 16 к. 3,
  • ул. Полюсная, 66, 66-а,
  • 18-й пр-д, 98, 89, 91, 93,
  • ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в, 29,
  • ул. Ликбеза, 37, 18, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31,
  • ул. Б. Кулига, 2, 4, 39,
  • ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г,
  • ул. Н. Упская, 66, 64.
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