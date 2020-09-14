18% туляков имеют иммунитет к коронавирусу

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Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев в ходе оперативного штаба по эпидобстановке.

Роспотребнадзор завершил первый этап исследования для оценки популяционного иммунитета населения путем тестирования на антитела к COVID-19 класса IgG. Напомним, наша область в числе 22 регионов России включилась в исследование по наличию у жителей коллективного иммунитета к коронавирусу.

По словам Ломовцева, среди детей цифра составляет 16%. Ломовцев: «По результатам первого этапа у нас защищены дети, что объясняется тем, что они в эпидпроцесс не включаются. У взрослых иммунитет есть у 20% обследованных».

- Сейчас мы должны организовать второй этап исследования, и я прошу эту работу поддержать и дать поручение о мониторинге иммунитета в системе образования, — сказал Ломовцев губернатору.