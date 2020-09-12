На «Уроке цифры» дети в режиме онлайн смогут программировать беспилотники

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С 14 по 27 сентября в Тульской области и по всей стране в режиме онлайн пройдет «Урок цифры». Он будет посвящен искусственному интеллекту и машинному обучению.

Ребята узнают о том, как работает искусственный интеллект (ИИ), и какие карьерные возможности дает его развитие. Школьники могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для ребят предусмотрены рекомендации и памятки. Урок по ИИ состоит из видеолекции и занятий на онлайн-тренажере. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если хочется создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере DataScienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Партнёрами проекта в 2020/21 учебном году выступают компании «Яндекс», «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».

– С 2018 года Тульская область активно участвует в проекте «Урок цифры». Благодаря ему школьники начинают активнее интересоваться уроками информатики и IT-сферой в целом, а также узнают об искусственном интеллекте и машинном обучении, нейросетях, безопасности в Интернете и управлении проектами. Эти направления в полной мере отражают приоритеты национальной программы «Цифровая экономика РФ», - отметила заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников, а также учащихся русскоязычных школ из 100 стран мира. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 млн раз.

Пройти урок можно на сайте проекта: https://урокцифры.рф. Также там размещены тематические занятия по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в Интернете.