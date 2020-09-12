Под Тулой в ДТП с «Мерседесом» сгорела грузопассажирская ГАЗель

Фото Сергея Старикова и Ольги Химановой

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 12 сентября на автодороге «Тула-Щекино» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Кочаки столкнулись грузопассажирская ГАЗель и внедорожник Mercedes.

По предварительной информации, отечественный автомобиль следовал в направлении Щёкино, а иномарка - в сторону Тулы.

Предполагается, что водитель внедорожника совершил некий маневр, словно хотел повернуть налево, а затем передумал. Из-за этого произошло столкновение с ГАЗелью.

Водитель Mercedes (женщина) отказалась от госпитализации, водитель отечественной машины находится в больнице.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предостоит установить сотрудниками ГИБДД.