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Под Тулой в ДТП с «Мерседесом» сгорела грузопассажирская ГАЗель
Фото Сергея Старикова и Ольги Химановой

Под Тулой в ДТП с «Мерседесом» сгорела грузопассажирская ГАЗель

Автовария произошла в районе деревни Кочаки субботним вечером

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 12 сентября на автодороге «Тула-Щекино» произошло серьезное ДТП. В районе деревни Кочаки столкнулись грузопассажирская ГАЗель и внедорожник Mercedes.

По предварительной информации, отечественный автомобиль следовал в направлении Щёкино, а иномарка - в сторону Тулы.

Предполагается, что водитель внедорожника совершил некий маневр, словно хотел повернуть налево, а затем передумал. Из-за этого произошло столкновение с ГАЗелью.

Водитель Mercedes (женщина) отказалась от госпитализации, водитель отечественной машины находится в больнице.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предостоит установить сотрудниками ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 19:39 +5
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