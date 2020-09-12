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Сотрудники ГИБДД в Туле напомнили о Правилах дорожного движения рисунками на асфальте

Сотрудники ГИБДД в Туле напомнили о Правилах дорожного движения рисунками на асфальте

Такие напоминания появятся не только в Туле, но и во всех городах региона.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе мероприятия «Безопасность детства-2020» полицейские и представители общественности нанесли на асфальт вблизи учебных заведений специальные надписи, говорящие о соблюдении Правил дорожного движения.

Теперь по пути от школы к проезжей части дети и их родители ещё раз вспомнят о важности взять ребёнка за руку, отвлечься от смартфона или о пересечении дороги только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

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вчера, в 21:33 +4
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