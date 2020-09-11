В южной части Тулы улучшится качество воды

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это произойдет благодаря строительству новой водопроводной насосной станции, которая появится на ул. Рязанской.

Как сообщает городская администрация, ВНС позволит перебрасывать до 12 тысяч кубических метров воды в сутки от Медвенско-Осетровского водозабора.

На водозаборе имеется профицит воды нормативного качества, в том числе по содержанию железа. Таким образом, насосная станция минимизирует в случае аварии на Масловско-Песоченском водозаборе отсутствие воды в южной части города даже с учетом новой застройки.

Насосную станцию строит АО «Тулагорводоканал». Работы вышли на финальную стадию. Запустить ВНС на полную мощность планируют к 20 октября.





В рамках технологического присоединения к электрическим сетям ТГЭС построили трансформаторную подстанцию, от которой электроэнергия будет подаваться на ВНС.