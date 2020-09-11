В южной части Тулы улучшится качество воды
Это произойдет благодаря строительству новой водопроводной насосной станции, которая появится на ул. Рязанской.
Как сообщает городская администрация, ВНС позволит перебрасывать до 12 тысяч кубических метров воды в сутки от Медвенско-Осетровского водозабора.
На водозаборе имеется профицит воды нормативного качества, в том числе по содержанию железа. Таким образом, насосная станция минимизирует в случае аварии на Масловско-Песоченском водозаборе отсутствие воды в южной части города даже с учетом новой застройки.
Насосную станцию строит АО «Тулагорводоканал». Работы вышли на финальную стадию. Запустить ВНС на полную мощность планируют к 20 октября.
В рамках технологического присоединения к электрическим сетям ТГЭС построили трансформаторную подстанцию, от которой электроэнергия будет подаваться на ВНС.