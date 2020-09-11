новости
новости
Регистрация
В южной части Тулы улучшится качество воды
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В южной части Тулы улучшится качество воды

Это произойдет благодаря строительству новой водопроводной насосной станции, которая появится на ул. Рязанской.

Как сообщает городская администрация, ВНС позволит перебрасывать до 12 тысяч кубических метров воды в сутки от Медвенско-Осетровского водозабора.

На водозаборе имеется профицит воды нормативного качества, в том числе по содержанию железа. Таким образом, насосная станция минимизирует в случае аварии на Масловско-Песоченском водозаборе отсутствие воды в южной части города даже с учетом новой застройки.

Насосную станцию строит АО «Тулагорводоканал». Работы вышли на финальную стадию. Запустить ВНС на полную мощность планируют к 20 октября.



В рамках технологического присоединения к электрическим сетям ТГЭС построили трансформаторную подстанцию, от которой электроэнергия будет подаваться на ВНС.

Галерея
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 1
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 2
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 3
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 4
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 5
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 6
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 7
В южной части Тулы улучшится качество воды, Фото: 8
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
строительство насосной станцииводоснабжениекачество водыТулагорводоканал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой
В Тульской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой
Очевидец: «На ул. Новомосковской украли решетки с ливневой канализации»
Очевидец: «На ул. Новомосковской украли решетки с ливневой канализации»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.