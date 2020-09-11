Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.
В Тульской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой
Автоавария произошла в Веневском районе.
В ночь на 10 сентября в Веневском районе произошло ДТП. На трассе М-4 «Дон», неподалеку от деревни Павловское, столкнулись китайский грузовик BAW и автомобиль Mercedes-Benz E200.
По данным региональной Госавтоинспекции, в момент дорожно-транспортного происшествия легковушка была припаркована. После удара грузовик опрокинулся, а Mercedes-Benz совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.
В результате автоаварии пострадала 40-летняя пассажирка BAW. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, так как она не нуждалась в госпитализации.
Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии).
Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!
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