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В Тульской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Тульской области грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой

Автоавария произошла в Веневском районе.

В ночь на 10 сентября в Веневском районе произошло ДТП. На трассе М-4 «Дон», неподалеку от деревни Павловское, столкнулись китайский грузовик BAW и автомобиль Mercedes-Benz E200.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в момент дорожно-транспортного происшествия легковушка была припаркована. После удара грузовик опрокинулся, а Mercedes-Benz совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.
 
В результате автоаварии пострадала 40-летняя пассажирка BAW. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, так как она не нуждалась в госпитализации.
 
 

Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии).

Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:58 +1
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Место
Тульская областьВеневский район

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