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Как тулякам получить перерасчёт по имущественным налогам

Как тулякам получить перерасчёт по имущественным налогам

Для этого следует в кратчайшие сроки обратиться в подразделение ФНС России.

Жители Тульской области могут направить обращение о перерасчете имущественных налогов – земельного, транспортного, а также налога на имущество в налоговую инспекцию.

Основанием для этого могут быть неактуальные сведения, содержащиеся в полученном налоговом уведомлении и влияющие на сумму налога – например, в связи понижением налоговых ставок, кадастровой стоимости, изменения налоговых вычетов и т. д. Также причиной для перерасчёта могут стать не учтенные налоговые льготы.

Специалисты Управления ФНС России по Тульской области рекомендуют налогоплательщикам при получении налоговых уведомлений и при наличии оснований для проведения перерасчетов имущественных налогов, в кратчайший срок обратиться в любой территориальный налоговый орган. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика» и форму обращений на сайте ведомства.

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