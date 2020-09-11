Как тулякам получить перерасчёт по имущественным налогам

Для этого следует в кратчайшие сроки обратиться в подразделение ФНС России.

Жители Тульской области могут направить обращение о перерасчете имущественных налогов – земельного, транспортного, а также налога на имущество в налоговую инспекцию.

Основанием для этого могут быть неактуальные сведения, содержащиеся в полученном налоговом уведомлении и влияющие на сумму налога – например, в связи понижением налоговых ставок, кадастровой стоимости, изменения налоговых вычетов и т. д. Также причиной для перерасчёта могут стать не учтенные налоговые льготы.

Специалисты Управления ФНС России по Тульской области рекомендуют налогоплательщикам при получении налоговых уведомлений и при наличии оснований для проведения перерасчетов имущественных налогов, в кратчайший срок обратиться в любой территориальный налоговый орган. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика» и форму обращений на сайте ведомства.