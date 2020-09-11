Шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна»: объявлены шесть номинантов на победу
Объявление состоялось в Туле в рамках открытия литературного фестиваля «ЛитераТула».
Шесть писателей вошли в короткий список финалистов номинации «Современная русская проза» литературной премии «Ясная Поляна».
– Решение о том, кто будет в коротком списке, мы приняли вчера на заседании комиссии. Уже не первый год наиболее острые споры среди жюри вызывает то, могут ли победители прошлых лет получать премию еще раз. На данный момент мы считаем, что мы не будем в короткие списки лауреатов прошлых лет. В этом году две замечательные книги Захара Прилепина и Антона Уткина только по этой причине не попали в короткий список. Я, например, большой фанат прозы Уткина, мне очень понравился его роман. Но, скрепя сердце, мы вынуждены были принять такое решение. Всем рекомендую читать его роман «Вила Мандалина», – прокомментировал советник по культуре
Члены жюри тоже высказались по этому поводу.
Павел Басинский, литературовед, литературный критик, писатель отметил, что все разговоры о том, что российская литература находится в упадке – это от лукавого.
– На мой взгляд, современная русская проза она безусловно такого же высокого уровня, как и зарубежная. Каждый год выходит очень много интересных и ярких книг. У нас, в основном, становятся победителями литературной премии большие формы. Большие формы писать трудно, рассказ тоже, но, все-таки, первые требуют долгого дыхания у автора, умения держать интерес читательский на протяжении многих страниц, структурного мышления, интриги и героя. А героя сегодня не так легко найти. На мой взгляд, уровень короткого списка высокий, и он реально отражает состояние современной прозы.
Евгений Водолазкин, литературовед, писатель, пояснил, почему было принято решение не включать в этом году в шорт-лист победителей прошлых лет:
– Мы – страна социальной справедливости и хочется, чтобы премии получили как можно больше писателей. А кроме того, это такой социальный литературный эксперимент: многие люди говорят, что премии вредны и некоторые пишут специально под премии. Теперь посмотрим, будут ли писать дальше те, кто уже ранее получал премии. В этот раз очень интересный короткий список. Премия учитывает некоторую экспансию литературы в те области, которые еще вчера в полном смысле литературой-то еще и не были. Я имею ввиду то, что литература все больше заходит в нон-фикшн (построение сюжетной линии исключительно на реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного вымысла – прим. автора).
Валентин Курбатов, писатель, публицист, литературный критик подчеркнул, что многие участники литературной премии «Ясная Поляна» остро отражают современные реалии:
– Отряд молодого читателя сегодня может быть в трудном положении. У нас была высокая литература, устойчивое время, в котором была координат в обществе. Сегодня этого нет. Список отражает картину века сегодняшнего. И видно, как он смятенно мечется, все время ссылается на время — мы бы писали лучше, мы были бы честнее, порядочнее, мы бы писали без иронии, без сарказма, писали бы с нежностью об этом мире — но такое время. Сегодня большинство из книг в длинном списке ироничны, временами чуть брезгливы к читателю, человечеству — мир не дает им повода глядеть на него серьезно. Четверть из книг содержат нецензурную брань, где женщины в этом соревновании не уступают мужчинам, а иногда и побеждают. Это говорит об одном – такое время. Когда вчитываешься серьезнее и пристальнее, понимаешь, что политическая картина нарисована со всей жесткостью. Анатолий Салуцкий написал, пожалуй, самую беспощадную книгу о сегодняшние политической картине – «Немой набат». Он пишет о том, как будет совершаться передача власти в 2024 году. Там написано все, самое простое и самое сложное.
Владислав Отрошенко, писатель, отметил одну, общую для всех участников премии, черту:
– Вчерашнее наше заседание было, в некотором роде, историческим, потому что мы зафиксировали очень интересный феномен среди участников большого списка. Он заключается в том, что на современных авторов невозможно навесить каких либо ярлыков, которые вешались ранее: «реализм», «модернизм», еще какой-то «-изм». Текст, например, имеет признаки модернизма, но при этом наполнен каким-то трагическим нервом, который не должен быть присущ ему. Или текст реалистичный и передающий точно сегодняшнее время, но содержит в себе поэзию и мифологические элементы. Сейчас идет переформатирование русской литературы, перестройка внутренних механизмов. Это очень интересно.
Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.
В шорт-лист вошли:
- Андрей Аствацатуров, «Не кормите и не трогайте пеликанов»
- Сергей Беляков, «Весна народов»
- Ксения Букша, «Чуров и Чурбанов»
- София Синицкая, «Сияние «Жеможаха»
- Саша Филипенко, «Возвращение в Острог»
- Евгений Чижов, «Собиратель рая».
Церемония награждения лауреатов, по традиции, состоится в октябре в Большом театре.
Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях «Современная русская проза» и «Иностранная литература». В 2017 году в премию была добавлена номинация «Событие», отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.