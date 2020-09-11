Шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна»: объявлены шесть номинантов на победу

– Решение о том, кто будет в коротком списке, мы приняли вчера на заседании комиссии. Уже не первый год наиболее острые споры среди жюри вызывает то, могут ли победители прошлых лет получать премию еще раз. На данный момент мы считаем, что мы не будем в короткие списки лауреатов прошлых лет. В этом году две замечательные книги Захара Прилепина и Антона Уткина только по этой причине не попали в короткий список. Я, например, большой фанат прозы Уткина, мне очень понравился его роман. Но, скрепя сердце, мы вынуждены были принять такое решение. Всем рекомендую читать его роман «Вила Мандалина», – прокомментировал советник по культуре президента РФ Владимир Толстой решение жюри литературной премии.

Члены жюри тоже высказались по этому поводу.

Павел Басинский, литературовед, литературный критик, писатель отметил, что все разговоры о том, что российская литература находится в упадке – это от лукавого.

– На мой взгляд, современная русская проза она безусловно такого же высокого уровня, как и зарубежная. Каждый год выходит очень много интересных и ярких книг. У нас, в основном, становятся победителями литературной премии большие формы. Большие формы писать трудно, рассказ тоже, но, все-таки, первые требуют долгого дыхания у автора, умения держать интерес читательский на протяжении многих страниц, структурного мышления, интриги и героя. А героя сегодня не так легко найти. На мой взгляд, уровень короткого списка высокий, и он реально отражает состояние современной прозы.

Евгений Водолазкин, литературовед, писатель, пояснил, почему было принято решение не включать в этом году в шорт-лист победителей прошлых лет: – Мы – страна социальной справедливости и хочется, чтобы премии получили как можно больше писателей. А кроме того, это такой социальный литературный эксперимент: многие люди говорят, что премии вредны и некоторые пишут специально под премии. Теперь посмотрим, будут ли писать дальше те, кто уже ранее получал премии. В этот раз очень интересный короткий список. Премия учитывает некоторую экспансию литературы в те области, которые еще вчера в полном смысле литературой-то еще и не были. Я имею ввиду то, что литература все больше заходит в нон-фикшн (построение сюжетной линии исключительно на реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного вымысла – прим. автора).